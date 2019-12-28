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برلمان

وكيل البرلمان: جهود مخلصة من مستقبل وطن لإثراء الحياة السياسية

السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:55 م
الوكيل الأول للبرلمان
الوكيل الأول للبرلمان السيد الشريف
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معتز الخصوصى
ثمن الوكيل الأول للبرلمان السيد الشريف، الجهود المخلصة التي يبذلها حزب مستقبل وطن لرعاية حوار وطني شامل يجمع الأحزاب المصرية على طاولة واحدة، مؤكدا أن الحزب لا يزال يقوم بأدوار مشهودة لإثراء الحياة السياسية والحزبية في مرحلة فارقة، بما ينعكس إيجابا على قوة الدولة المصرية.

وتوقع وكيل البرلمان فى بيان صحفى له نجاح جولات الحوار بين الأحزاب المصرية، وخروج "حزب مستقبل وطن" بأفضل رؤية حول مشروعات قوانين الانتخابات المقبلة، اعتمادا على تقريب وجهات النظر وتعميق أبعاد الحوار والاستقرار على أفضل المقترحات وبلورتها، بما يلائم قدرات ومتطلبات الأحزاب المصرية بشكل توافقي.

كما أبدى الشريف تطلعه نحو أحزاب قوية تتعايش مع قضايا الوطن الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن مثل هذه الفعاليات تخلق أرضية مشتركة، ومساحة من التوافق والاتفاق، الاستماع للرأي والرأي الأخر.

وشدد وكيل البرلمان على ضرورة أن تتحلى باقي الأحزاب بروح المبادرة التي يملكها "حزب مستقبل وطن"، حيث أثبت امتلاكه بوصلة سياسية وحزبية لا تتحرك إلا في اتجاه القضايا الوطنية التي تهم الشارع المصري.
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