أخبار التعليم.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة.. تفاصيل مسابقة أفضل تصميم لـ ميدان جامعة بنها بالعبور

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، السبت، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" موجزا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:
جامعة الإسكندرية تعلن خطة لميكنة الامتحانات وعمل بنك أسئلة لها
جامعة أسيوط: وفرنا للطلاب مناخا هادئا لتأدية الامتحانات ولا شكوى من مستوى الأسئلة حتى الآن
جامعة الوادي الجديد: حظر دخول الطلاب بالبنطلونات المقطعة وقصات الشعر الغريبة
انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة.. والخشت: إجراءات رادعة لمواجهة الغش
تعليم أسيوط يكرم الفائزين في مسابقة المخترع الصغير
رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير أعمال الامتحانات بكليات التربية والهندسة والحقوق
ورشة عمل بمركز بحوث الفلزات حول «المواد النانوية الناشئة للتطبيقات المتقدمة»
رئيس جامعة كفر الشيخ: الامتحانات يسودها جو من الهدوء التام وتعقد وفقا للجداول المعلنة
رئيس جامعة المنوفية: نوفر سبل الراحة في لجان الامتحانات ونطبق القانون على الغشاشين
بجوائز 45 ألفا.. تعرف على تفاصيل مسابقة أفضل تصميم لـ ميدان جامعة بنها بالعبور
وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" موجزا لأهم الأخبار التعليمية المنشورة اليوم:
جامعة الإسكندرية تعلن خطة لميكنة الامتحانات وعمل بنك أسئلة لها
جامعة أسيوط: وفرنا للطلاب مناخا هادئا لتأدية الامتحانات ولا شكوى من مستوى الأسئلة حتى الآن
جامعة الوادي الجديد: حظر دخول الطلاب بالبنطلونات المقطعة وقصات الشعر الغريبة
انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة.. والخشت: إجراءات رادعة لمواجهة الغش
تعليم أسيوط يكرم الفائزين في مسابقة المخترع الصغير
رئيس جامعة الزقازيق يتفقد سير أعمال الامتحانات بكليات التربية والهندسة والحقوق
ورشة عمل بمركز بحوث الفلزات حول «المواد النانوية الناشئة للتطبيقات المتقدمة»
رئيس جامعة كفر الشيخ: الامتحانات يسودها جو من الهدوء التام وتعقد وفقا للجداول المعلنة
رئيس جامعة المنوفية: نوفر سبل الراحة في لجان الامتحانات ونطبق القانون على الغشاشين
بجوائز 45 ألفا.. تعرف على تفاصيل مسابقة أفضل تصميم لـ ميدان جامعة بنها بالعبور