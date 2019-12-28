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رياضة

الإتحاد السعودى يهاجم الفتح بـ رومارينهو فى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

السبت 28/ديسمبر/2019 - 05:59 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أعلن الهولندي تين كات المدير الفني لنادي الاتحاد، تشكيل الفريق الرسمي، لمواجهة نظيره الفتح، ضمن مباريات الجولة 13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الاتحاد المركز الـ13 بجدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 12 نقطة، فيما يحتل الفتح المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

وجاء تشكيل الاتحاد الرسمي لمواجهة الفتح كالتالي..

حراسة المرمى: فواز القرني.

خط الدفاع: منصور الحربي، حمدان الشمراني، عمار الدحيم، مهند الشنقيطي.

خط الوسط: عبد الإله المالكي، عصام المولد، عبد الرحمن العبود، كارلوس فيلانويفا، عبد العزيز البيشي.

خط الهجوم: رومارينهو.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:"بريجوفيتش، راكان النجار، عبد الله العمار، عبد المحسن فلاتة، خالد السميري، عبد العزيز العرياني، وعبد الرحمن الغامدي".

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