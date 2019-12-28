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رياضة

الدوري الإنجليزي.. نوريتش سيتي يتقدم 1-0 أمام توتنهام في الشوط الأول

السبت 28/ديسمبر/2019 - 08:38 م
صدى البلد
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أحمد هاني
أنهي فريق نوريتش سيتي الشوط الأول متقدمًا على توتنهام بهدف، فى المباراة المقامة بملعب "كارو رود"، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز "البريميرليج"

وسجل هدف نوريتش الوحيد اللاعب فرانشيتش في الدقيقة الـ18 من عمر الشوط.

وسيطر فريق نوريتش على مجريات الشوط الأول بنسبة 52%، مقابل 48% لصالح توتنهام.

ويغيب عن توتنهام فى لقاء اليوم الكورى هيونج-مين سون للايقاف والحارس هوجو لوريس للإصابة.

ويحتل توتنهام المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى الانجليزى الممتاز "البريميرليج"، برصيد 29 نقطة، بينما يحتل نورويتش سيتى المركز الـ 20 والأخير برصيد 12 نقطة.
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