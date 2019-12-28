AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. أول ظهور لـ زوجة وأولاد رامى صبرى فى حفل دبى

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:10 م
رامى صبرى
رامى صبرى
Advertisements
أحمد إبراهيم
اصطحب الفنان رامى صبرى اولاده وزوجته فى دبى حيث قدم حفلا غنائيا هنا وتحديدا بالقرية العالمية بدبى ليعد ذلك الظهور الاول لهم فى مناسبة فنية.

أحيا النجم رامى صبري حفلا غنائيا فى القرية العالمية بدبى والذى رفع شعار كامل العدد بحضور أكثر من 80 ألف متفرج وقدم من خلاله عددا كبيرا من اغانى ألبومه الجديد "فارق معاك" وأغاني ألبوماته السابقة وتفاعل الجمهور معه بالهتاف وترديد الأغانى معه.

من ناحية أخرى طرح رامى فيديو كليب من ألبومه الجديد لأغنية "وبقابل ناس"، من كلمات أحمد على موسى، وألحان شادى حسن، وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج هادى الباجورى وحقق نسب مشاهدة عالية.

وطرح رامى صبرى مؤخرًا ألبومه الجديد بعنوان "فارق معاك"، وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ويضم ألبوم "فارق معاك"، 12 أغنية، وهى كالتالى: "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رامي صبري يجهز مفاجأة لـ الجمهور.. تعرف عليها

رامى صبرى ينشر صورة مع زوجته ويعلق: صديقتي شيري

رامي صبري يؤجل حفله في المملكة العربية السعودية.. اعرف التفاصيل

وبقابل ناس .. رامى صبرى ينشر صورة جديدة له .. الجماهير: من أجمل أغانيك

شاهد.. رامي صبري يهنئ هذا المنتج بعيد ميلاده

رامي صبري يروج لـ حفل الكريسماس في دبي.. 27 ديسمبر

ترشيحاتنا

تأييد حبس الراقصة جوهرة سنة في التحريض على الفسق والفجور

هروب فايز السراج.. الجار الله يكشف مصير رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية..التفاصيل

تضليل.. نقيب الفلاحين يصدم شعبة الخضروات بعد إعلانها عدم زيادة أسعار الطماطم

شهداء لقمة العيش ..ارتفاع عدد وفيات حادث طريق بورسعيد - دمياط لـ21

زوجة عماد متعب.. أحدث ظهور لـ يارا نعوم برفقة ابنتيها يشعل إنستجرام

ترتيب مجموعة الأهلي | النجم الساحلي في الصدارة .. والأحمر وصيفا .. والهلال يلاحقهما

AdvertisementS

حقيقة هتافات الجماهير ضد الخطيب في مباراة الأهلي وبلاتينيوم

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك وزيسكو

هاجمت مجلس الخطيب.. جماهير الأهلي تغادر ستاد السلام أثناء مباراة بلاتينيوم بدوري الأبطال

الجثث تحولت لـ أشلاء .. التحفظ على سائق المقطورة المتسبب فى مصرع 23 شخصا بـ طريق بورسعيد – دمياط | التفاصيل الكاملة

هروب فايز السراج.. الجار الله يكشف مصير رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية..التفاصيل

مصرع 19 في تصادم مقطورة وأتوبيس على طريق بورسعيد - دمياط | صور

فايلر يستبعد كبير حراس المرمى من قائمة الأهلي أمام بلاتينيوم فى دورى أبطال أفريقيا

أعترف بقسوته .. شيرين عبد الوهاب: أنا ما يتقليش اخرسى | شاهد

المرتبات تبدأ من 2100 جنيه.. الجيزة تعلن عن فرص عمل لأبناء المحافظة.. تفاصيل

الكويت مهددة بـ زلزال مدمر | تفاصيل

جريمة قطرية جديدة | تميم يرسل مرتزقة أفارقة إلى السعودية لتنفيذ عمليات إرهابية

اول رد فعل من نبيل الحلفاوي بعد تعادل الزمالك امام زيسكو فى بطولة افريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للعام الثانى على التوالي .. ريماس شريف تحصد ذهبية بطولة الجمهورية للجمباز

وزير الشباب يتحدث عن الاستثمار الرياضي في ورشة حوارية

الأهلي يتقدم بهدف على بلاتينيوم ويخسر أجاي وسمير في الشوط الأول