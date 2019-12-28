شاهد.. أول ظهور لـ زوجة وأولاد رامى صبرى فى حفل دبى

اصطحب الفنان رامى صبرى اولاده وزوجته فى دبى حيث قدم حفلا غنائيا هنا وتحديدا بالقرية العالمية بدبى ليعد ذلك الظهور الاول لهم فى مناسبة فنية.



أحيا النجم رامى صبري حفلا غنائيا فى القرية العالمية بدبى والذى رفع شعار كامل العدد بحضور أكثر من 80 ألف متفرج وقدم من خلاله عددا كبيرا من اغانى ألبومه الجديد "فارق معاك" وأغاني ألبوماته السابقة وتفاعل الجمهور معه بالهتاف وترديد الأغانى معه.



من ناحية أخرى طرح رامى فيديو كليب من ألبومه الجديد لأغنية "وبقابل ناس"، من كلمات أحمد على موسى، وألحان شادى حسن، وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج هادى الباجورى وحقق نسب مشاهدة عالية.



وطرح رامى صبرى مؤخرًا ألبومه الجديد بعنوان "فارق معاك"، وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ويضم ألبوم "فارق معاك"، 12 أغنية، وهى كالتالى: "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قولت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".