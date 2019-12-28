AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل تجوز عبادة المرأة أثناء الاستحاضة؟.. على جمعة يجيب

السبت 28/ديسمبر/2019 - 12:00 م
هل تجوز عبادة المرأة
هل تجوز عبادة المرأة أثناء الاستحاضة
Advertisements
محمود ضاحي
ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، من سائلة تقول ما حكم الشرع في الاستحاضة، وهل للمرأة أن تأتي بالتكاليف الشرعية خلالها؟

أجاب "جمعة" خلال فتوى له، أن حكم المستحاضة في الشرع أنها تتوضأ لكل صلاة وتصلي بهذا الوضوء الفرض الذي توضأت له في وقته وما شاءت من النوافل، ومتى توضأت لوقت الصلاة جاز لها فعل كل عبادة تحتاج إلى الوضوء؛ كقراءة القرآن ومس المصحف وحمله وصلاة النافلة وسجدة التلاوة وسجدة الشكر، وينتقض وضوءُها بخروج الوقت الذي توضأت لصلاته، وهذا غير نواقض الوضوء الأخرى التي ينتقض بها خلاف كونها مستحاضة.

وقال مجمع البحوث الإسلامية، إن الاستحاضة حدث أصغر، وتأخذ المستحاضةُ حكمَ الطاهرات في وجوب العبادات وفعلها؛ فلا تسقط عنها الصلاة ولا الصيام، ويجوز لها قراءة القرآن ومس المصحف، وكذلك دخول المسجد والطواف بالكعبة المشرفة إذا أمنت التلويث، كما يجوز ممارسة العلاقة الزوجية من غير حرج عليها ولا على زوجها في ذلك.

وأضاف المجمع، عبر صفحته الرسمية « فيسبوك»، أن من كانت صائمة ونزل عليها دم الإستحاضة وكانت متيقنة أن هذا دم إستحاضة فلا يفطر، لأن الإستحاضة لا تبطل الصوم.

وأشار إلى أن المستحاضة مطالبة بحبس الدم ما أمكنها ذلك، وتتوضأ لوقت كل صلاة تصلي به ما شاءت من الفرائض والنوافل وفعل كل عبادة تحتاج إلى وضوء إن استطاعت ذلك من غير حرج، وإلا فلا ينتقض وضوؤها إلا بالحدث الخارج منها وفق العادة على وجه الصحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإفرازات البنية .. هل تنقض الوضوء؟.. الافتاء تجيب

كيفية صلاة مريض سلس البول.. المفتى السابق يجيب

كيفية وضوء أصحاب الأعذار

هل تقبل صلاة المرأة بالمكياج.. دار الافتاء تجيب

هل يجوز صلاة المرأة بالمكياج؟.. وموقف الشرع من الخروج به

هل الاستحاضة تمنع المرأة من الصلاة والصيام.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي

ترشيحاتنا

فيها حاجة حلوة.. ليلى علوى فى جولة سياحية مع مصمم عالمى .. صور

الأهلي يتقدم بهدف على بلاتينيوم ويخسر أجاي وسمير في الشوط الأول

زوجة عماد متعب.. أحدث ظهور لـ يارا نعوم برفقة ابنتيها يشعل إنستجرام

تأييد حبس الراقصة جوهرة سنة في التحريض على الفسق والفجور

مرور القاهرة: تحويل 4 شوارع حيوية لـ اتجاه واحد بمصر الجديدة| اِعرفها

فى ذكرى وفاته.. ابنة عبد المنعم مدبولى تكشف أسرارًا جديدة عن الفنان الراحل

AdvertisementS

حقيقة هتافات الجماهير ضد الخطيب في مباراة الأهلي وبلاتينيوم

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد تعادل الزمالك وزيسكو

هاجمت مجلس الخطيب.. جماهير الأهلي تغادر ستاد السلام أثناء مباراة بلاتينيوم بدوري الأبطال

أخبار النادي الأهلي.. الأحمر وصيفاً في مجموعته.. والجماهير تهاجم الخطيب .. وضربة موجعة للفريق

الجثث تحولت لـ أشلاء .. التحفظ على سائق المقطورة المتسبب فى مصرع 23 شخصا بـ طريق بورسعيد – دمياط | التفاصيل الكاملة

هروب فايز السراج.. الجار الله يكشف مصير رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية..التفاصيل

مصرع 19 في تصادم مقطورة وأتوبيس على طريق بورسعيد - دمياط | صور

أعترف بقسوته .. شيرين عبد الوهاب: أنا ما يتقليش اخرسى | شاهد

فايلر يستبعد كبير حراس المرمى من قائمة الأهلي أمام بلاتينيوم فى دورى أبطال أفريقيا

المرتبات تبدأ من 2100 جنيه.. الجيزة تعلن عن فرص عمل لأبناء المحافظة.. تفاصيل

الكويت مهددة بـ زلزال مدمر | تفاصيل

جريمة قطرية جديدة | تميم يرسل مرتزقة أفارقة إلى السعودية لتنفيذ عمليات إرهابية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للعام الثانى على التوالي .. ريماس شريف تحصد ذهبية بطولة الجمهورية للجمباز

وزير الشباب يتحدث عن الاستثمار الرياضي في ورشة حوارية

الأهلي يتقدم بهدف على بلاتينيوم ويخسر أجاي وسمير في الشوط الأول