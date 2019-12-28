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توك شو

فى ذكرى وفاته.. ابنة عبد المنعم مدبولى تكشف أسرارًا جديدة عن الفنان الراحل

السبت 28/ديسمبر/2019 - 11:53 م
عبد المنعم مدبولى
عبد المنعم مدبولى
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محمد حليم قنديل
قالت أمل مدبولى، ابنة الفنان الراحل عبد المنعم مدبولى، إنه كان طيبا ويمتلك حنية العالم، مضيفة أنه كان دائما ما يشعرنا بالحنان والأمان.

وأضافت أمل مدبولى خلال تصريحات تليفزيونية فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن والدى فى الحقيقة لم يختلف كثيرا عن أدواره فى السينما.

وتابعت، والدى كان يحب قضاء أكبر وقت ممكن معنا فى المنزل.

وأوضحت أمل مدبولى، أن الاخراج كان يستغرق وقتا اطول مع والدى ويستحوذ على اهتمام كبير منه.

وأشارت إلى أن، الرئيس الراحل انور السادات كرم الفنان عبد المنعم مدبولى لانه كان استاذا فى الفنون التطبيقية وليس على أساس أنه فنان فقط.
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