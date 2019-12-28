AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نشرة الفن| عاش يتيما وصارع السرطان| مواقف مأساوية لـ عبد المنعم مدبولي.. سعر خرافي لتذاكر حفل محمد عبده

السبت 28/ديسمبر/2019 - 03:59 م
عبد المنعم مدبولي
عبد المنعم مدبولي
Advertisements
آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:

صور جديدة من خطوبة هنادي مهنا وأحمد خالد صالح.. شاهد

احتفلت كل من الفنانة هنادي مهنا، والفنان أحمد خالد صالح، مساء أمس، الجمعة، بخطوبتهما في حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء من داخل الوسط الفني وخارجه.

شاهد.. نرمين الفقي تشعل إنستجرام بإطلالة شبابية.. مابتكبرش أبدا

نشرت الفنانة نرمين الفقى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


تخطت النصف مليون.. سعر خرافي لتذاكر حفل محمد عبده في رأس السنة

بلغ سعر تذكرة حفل الفنان السعودي محمد عبده، المرتقب في السعودية ليلة رأس السنة، 157500 ريال سعودي، لفئة VIP، أي ما يعادل 675 ألف جنيه مصري، لتسجل الرقم الأعلى بين تذاكر حفلات رأس السنة للفنانين العرب.

تامر حسني يشعل حفل المنارة بـ أغنية حلو المكان.. فيديو

أحيا الفنان تامر حسني مساء أمس، الجمعة، حفلا غنائيا بصحبة الفنان رامي جمال، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع.

في ذكرى ميلادها | قصة ناهد صبري من الهروب للرقص إلى التوبة والنقاب

تحل اليوم، السبت 28 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنانة والراقصة الشرقية ناهد صبري، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1925، في قرية صغيرة تقع على بعد كيلومترات قليلة من مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتزوجت مرتين في حياتها.

عاش يتيمًا وصارع السرطان| مواقف مأساوية لـ عبد المنعم مدبولي في ذكرى ميلاده

تحل اليوم، السبت 28 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1921، وقدم الكثير من الأعمال الفنية المميزة التي تظل حتى الآن محفورة في وجدان المشاهد العربي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاش يتيمًا وصارع السرطان| مواقف مأساوية لـ عبد المنعم مدبولي في ذكرى ميلاده

العناية الإلهية أنقذتها| قصة محاولة انتحار ناهد صبري في ذكرى ميلادها

أهم الأخبار.. شيري عادل تقتحم استوديو "مساء dmc".. مواقف مأساوية لـ عبد المنعم مدبولي.. موقف محرج لعروس أثناء زفافها

ترشيحاتنا

وادى المساخيط بالفيوم كنز تراثى.. عثر بداخله على هياكل حيتان تعود لـ 40 مليون عام

اخبار الرياضة.. رسالة رضا عبدالعال إلى عبدالله السعيد.. حقيقة اقتراب ساسي من أهلي جدة.. مفاجأة مدرب بلاتينيوم

بعد اقتحامها للاستوديو.. رامى رضوان يوجه رسالة لـ شيرى عادل

بلومبرج الأمريكية تكشف خطة تركيا للتدخل في ليبيا.. تعرف عليها

خلال الـ 72 ساعة المقبلة.. الأرصاد: استمرار موجة الطقس البارد على البلاد واحتمالية سقوط أمطار

مع انتهاء الشوط الأول.. الزمالك يهدر هدفين أمام زيسكو وأبو جبل ينقذ الأبيض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. النجمة العالمية مادونا ترتدي الحجاب

بعد التنمر على أبنائها.. 10 إطلالات تكشف أناقة دعاء فاروق بالحجاب

الشارع الثقافى بجازان.. تحفة فنية من وحى الخيال بأرض السعودية