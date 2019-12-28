نشرة الفن| عاش يتيما وصارع السرطان| مواقف مأساوية لـ عبد المنعم مدبولي.. سعر خرافي لتذاكر حفل محمد عبده

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:احتفلت كل من الفنانة هنادي مهنا، والفنان أحمد خالد صالح، مساء أمس، الجمعة، بخطوبتهما في حفل اقتصر على حضور الأهل والأصدقاء من داخل الوسط الفني وخارجه.نشرت الفنانة نرمين الفقى صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".بلغ سعر تذكرة حفل الفنان السعودي محمد عبده، المرتقب في السعودية ليلة رأس السنة، 157500 ريال سعودي، لفئة VIP، أي ما يعادل 675 ألف جنيه مصري، لتسجل الرقم الأعلى بين تذاكر حفلات رأس السنة للفنانين العرب.أحيا الفنان تامر حسني مساء أمس، الجمعة، حفلا غنائيا بصحبة الفنان رامي جمال، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بمنطقة التجمع.تحل اليوم، السبت 28 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنانة والراقصة الشرقية ناهد صبري، التي ولدت في مثل هذا اليوم عام 1925، في قرية صغيرة تقع على بعد كيلومترات قليلة من مدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتزوجت مرتين في حياتها.تحل اليوم، السبت 28 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1921، وقدم الكثير من الأعمال الفنية المميزة التي تظل حتى الآن محفورة في وجدان المشاهد العربي.