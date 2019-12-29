شاهد.. لوك جديد لـ محمد رمضان قبل حفل مراكش

أشعل الفنان محمد رمضان السوشيال ميديا بعد ظهوره بـ لوك جديد قبل حفله اليوم فى المغرب.



ونشر "محمد رمضان" صورة على حسابه الشخصي عبر موقع "إنستجرام" بإطلالة شتوية، حيث ارتدى جاكيت أسود وبنطلون جينز وايس كاب ونظارة، وانتعل حذًاء انيقا.



وجاءت تعليقات الجمهور كالاتي: " الأسطورة، نار، بحبك، البرنس، قلبي، المعلم، الملك، الغالى، ثقة فى الله نجاح".



وفي سياق متصل، يستأنف المخرج محمد سامي، تصوير مسلسله الجديد "البرنس" مع النجم محمد رمضان؛ بعد انتهاء إجازة الكريسماس.



ويشارك فى بطولة العمل نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، رحاب الجمل، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين. والمقرر عرضه فى شهر رمضان 2020.