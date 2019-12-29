AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

شاهد.. لوك جديد لـ محمد رمضان قبل حفل مراكش

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 03:47 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements
محمد بدران
أشعل الفنان محمد رمضان السوشيال ميديا بعد ظهوره بـ لوك جديد قبل حفله اليوم فى المغرب.

ونشر "محمد رمضان" صورة على حسابه الشخصي عبر موقع "إنستجرام" بإطلالة شتوية، حيث ارتدى جاكيت أسود وبنطلون جينز وايس كاب ونظارة، وانتعل حذًاء انيقا.

وجاءت تعليقات الجمهور كالاتي: " الأسطورة، نار، بحبك، البرنس، قلبي، المعلم، الملك، الغالى، ثقة فى الله نجاح".

وفي سياق متصل، يستأنف المخرج محمد سامي، تصوير مسلسله الجديد "البرنس" مع النجم محمد رمضان؛ بعد انتهاء إجازة الكريسماس.

ويشارك فى بطولة العمل نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، رحاب الجمل، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين. والمقرر عرضه فى شهر رمضان 2020.
شاهد.. لوك جديد لـ محمد رمضان قبل حفل مراكش
Advertisements

ترشيحاتنا

مشهد لـ بيومي فؤاد يتسبب في ضحك الرئيس السيسي

على ضفاف النيل.. أول تعليق من جوهرة بعد تأييد حبسها بتهمة التحريض على الفسق

حورية البحر.. لينا أحمد الفيشاوى تنشر صورة جريئة على انستجرام

تضليل.. نقيب الفلاحين يصدم شعبة الخضروات بعد إعلانها عدم زيادة أسعار الطماطم

خايفين يظهروا معايا.. منى فاروق تثير الجدل بـ فيديو جديد | شاهد

مأموريات للبحث عن الراقصة جوهرة | ومصادر: دفاعها يطعن أمام النقض

AdvertisementS

حقيقة هتافات الجماهير ضد الخطيب في مباراة الأهلي وبلاتينيوم

هاجمت مجلس الخطيب.. جماهير الأهلي تغادر ستاد السلام أثناء مباراة بلاتينيوم بدوري الأبطال

أعترف بقسوته .. شيرين عبد الوهاب: أنا ما يتقليش اخرسى | شاهد

الجثث تحولت لـ أشلاء .. التحفظ على سائق المقطورة المتسبب فى مصرع 23 شخصا بـ طريق بورسعيد – دمياط | التفاصيل الكاملة

هروب فايز السراج.. الجار الله يكشف مصير رئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية..التفاصيل

حادث مروع.. انقلاب مقطورة على طريق سريع وسحق عدد من السيارات | فيديو

أخبار النادي الأهلي.. الأحمر وصيفاً في مجموعته.. والجماهير تهاجم الخطيب .. وضربة موجعة للفريق

حورية البحر.. لينا أحمد الفيشاوى تنشر صورة جريئة على انستجرام

المرتبات تبدأ من 2100 جنيه.. الجيزة تعلن عن فرص عمل لأبناء المحافظة.. تفاصيل

قرار سعودي مفاجئ بشأن العمالة الإثيوبية.. تفاصيل

الكويت مهددة بـ زلزال مدمر | تفاصيل

اول رد فعل من نبيل الحلفاوي بعد تعادل الزمالك امام زيسكو فى بطولة افريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حورية البحر.. لينا أحمد الفيشاوى تنشر صورة جريئة على انستجرام

امسك متحرش.. الشرطة السعودية تلقي القبض على شخصين تعمدا مضايقة النساء

بلا رحمة.. سعودي يعثر على رضيع داخل كيس أسود في صندوق قمامة.. فيديو