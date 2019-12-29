13 عملًا.. جائزة الشيخ زايد تعلن عن القائمة الطويلة لفرع الآداب

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب اليوم القائمة الطويلة لفرع الآداب في دورتها الرابعة عشرة لعام 2019 / 2020، والتي اشتملت على 13 عملًا اختيرت من بين 438 عملًا تقدم للجائزة، وينتمي مؤلفوها إلى كل من؛ الإمارات، العراق، السودان، سوريا، تونس، فلسطين، مصر، لبنان.



تتضمن القائمة الطويلة 11 عملًا روائيًا تحمل العناوين التالية؛ "أبناء وأحذية" للكاتب محسن الرملي (العراق/ اسبانيا) والصادر عن دار المدى 2018، و"تاكيكارديا" للكاتب أمير تاج السر من السودان والصادر عن هاشيت أنطوان/ نوفل 2019، و"الحي الحي" للكاتب علي الشعالي من الإمارات والصادر عن دار اللوهة 2019، و"خطأ غير مقصود" للكاتب رشيد الضعيف من لبنان والصادر عن دار الساقي 2019، و"حروب الرحماء" للكاتب إبراهيم عيسى من مصر والصادر عن دار الكرمة للنشر 2018.



كما تضمنت "المكتبة السرية والجنرال" للكاتب خيري الذهبي من سوريا والصادر عن الأهلية للنشر 2018، و"الكراكي" للكاتب حسن حميد من فلسطين والصادر عن الهيئة العامة السورية للكتاب (وزارة الثقافة) 2019، و"مستر نون" للروائية نجوى بركات من لبنان والصادر عن دار الآداب للنشر والتوزيع 2019، إلى جانب ثلاثة عناوين صادرة عن دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع بالشراكة مع دار سرد للنشر، هي: "حي الدهشة" للكاتبة مها حسن (سوريا/ فرنسا) والصادر في 2018، و"مأوى الغياب" للكاتبة منصورة عز الدين من مصر والصادر في 2018، و"أرواح صخرات العسل" للكاتب ممدوح عزام من سوريا والصادر في 2018.



كما اشتملت القائمة على ديوانين شعريين، هما: "بالكأس ما قبل الأخيرة" للشاعر منصف الوهايبي من تونس والصادر عن مسكيلياني للنشر والتوزيع 2019، وديوان "الذئب وما أخفى: تليه (رشائية : الغزالة والزلزال)" للشاعر يوسف رزوقة من تونس والصادر عن دار زينب للنشر 2017.



يذكر أن فرع الآداب احتل المركز الثاني من بين الأعمال المشاركة في جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الحالية بـ 438 ترشيحًا، فيما تصدرت فئة المؤلف الشاب الأعمال المقدمة للجائزة بواقع 498 ترشيحًا، وكانت الجائزة قد استقبلت نحو 1900 عمل في فروع الجائزة التسعة، وشهدت المشاركات تنوعًا في الجنسيات المشاركة والتي شملت 49 دولة من بينها 27 دولة أجنبية.

