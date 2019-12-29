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اقتصاد

الطماطم بـ5 جنيهات.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأحد 29-12-2019

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 11:51 ص
الخضراوات و الفاكهة
الخضراوات و الفاكهة
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قسم الاقتصاد
تباينت أسعار الخضراوات والفاكهة والأسماك بسوق العبور اليوم، الأحد 29-12-2019،حيث استقرت أسعار الطماطم لتتراوح بين 2 و5 جنيهات للكيلو.

وسجلت البطاطس بين 2 و5.5 جنيه بتراجع 50 قرشا ، وتراوح البصل بين 2.5 جنيه و6 جنيهات، والكوسة بين 5 و8 جنيهات، والبطاطا بين 2 و4 جنيهات للكيلو، وتراوحت الفاصوليا بين 4 و6 جنيهات ، وسجل الباذنجان البلدي 2 و 4 جنيه.

وسجل الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه بزيادة 50 قرش ، والفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4.5 جنيه، والملوخية من 4 إلى 6 جنيهات، والخيار البلدي بين 2 و5 جنيهات، والقلقاس بين 2 و5 جنيهات.

وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة، سجل الليمون البلدي اليوم، الأحد، بين 7 و11 جنيها، وسجلت أسعار البرتقال البلدى والسكرى ارتفاعا بقيمة 50 قرشا، حيث تراوح البرتقال البلدى بين 2 و3.5 جنيه، والبرتقال السكري بين 2 و4 جنيه، والبرتقال أبو سرة بين 3 جنيه و5 جنيه بزيادة جنيها.

وتراوح سعر اليوسفى بين 2 و5 جنيهات، والجوافة بين 5 و8 جنيهات، وبلغ الرمان بين 4 و8.
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