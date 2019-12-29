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رياضة

شاهد .. كريستيانو رونالدو يبرز مهارته مع ذوى الاحتياجات الخاصة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 01:05 م
صدى البلد
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منار نور
نشر كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب البرتغالي ، مقطع فيديو من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهر كريستيانو رونالدو في مقطع الفيديو وهو يتبادل مهاراته مع شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة معلقا : " من مصادر سعادتي اني التقيت بك ".

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي عن اتجاهه العملي عقب اعتزاله كرة القدم ، حيث قال أنه يفكر في الدخول إلى عالم الفن من خلال التمثيل ، مثل إيريك كانتونا وديفيد بيكهام.

وقال رونالدو خلال مؤتمر دبي الرياضي أريد أن أعيش لأكثر من خمسين عامًا، وأريد أن أكون مستعدا لمواجهة العراقيل في الحياة الجديدة، أن أقوم بأشياء لا أعرف كيفية القيام بها.
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