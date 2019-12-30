لكل اسم حكاية.. الديابات في سوهاج.. قرية أصلها واحد

تعد قرية الديابات، احدى قرى مدينة أخميم بسوهاج، ينتمي اهل القرية الى قبيلة دياب من اشراف نجد بالسعودية، وقد سكن دياب هذه المنطقة قبل 350 سنة وتزوج من الاميرة زينب بنت الامير حسن امير سوهاج فى ذلك الوقت، وتعد الديابات البلدة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي يجتمع اهلها في جد واحد.



قرية الديابات يحدها من الجنوب قرية العيساوية ومن الشرق قرية الحواوويش ويبلغ عدد سكانها 25 الف نسمة، وتتبع لمدينة أخميم شرق محافظة سوهاج.



وقال العمدة عونى، عمدة قرية الديابات، ان الشريف دياب جد قرية الديابات بمحافظة سوهاج، استقر وتوطن بأخميم عام 1100 هجرية ثم تزوج من ابنة الامير الجميل امير الصوامعة وتوابعها، وله من الابناء 13 ولد، ينسب لكل ابن من ابناءه عائلة من عائلات الديابات الحالية.



وأضاف العمدة عوني، أن اهالي قرية الديابات يشتهرون بالكرم وحسن الضيافة وهى القرية الوحيد التي ينتهى نسبها الى رجل واحد وهو دياب وتعرف باسم "كراسى الشرق" لما يمتاز به أهلها من صفات حسنة وجميلة وهى احدى قرى مدينة اخميم العريقة>



نسب الشريف دياب



والشريف دياب بن عون بن زيد بن بحير بن سعيد بن جعفر بن محمد بن الامير حمد (أمير اخميم وسوهاج وقنا وقفط ) بن السيد يوسف المغربي (امير منطقة فاس بالمغرب ) بن السيد ابراهيم بن عبدالمحسن بن حسين بن محمد بن موسى بن السيد عيسى بن السيد علي التقي بن الامام محمد المهدي بن الامام حسن العسكري بن الامام علي الهادي بن الامام محمد الجواد بن الامام علي الرضا بن الامام موسى الكاظم بن الامام جعفر الصادق بن الامام محمد الباقر بن الامام زين العابدين بن الامام ابي عبدالله الحسين بن الامام علي بن ابي طالب وفاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله وعليه وسلم.

