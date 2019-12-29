طلعت خليل يطالب الأحزاب السياسية بالتوصل لتصور قانوني أفضل للنظام الانتخابي

قال النائب طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن قضايا مصر الاجتماعية والاقتصادية لن تحل إلا بالسياسة، ومن خلال الحوار الوطني بين كافة الأحزاب السياسية على الساحة.





وأشار النائب طلعت خليل، في كلمته فى جلسة الحوار الوطنى للأحزاب المصرية، إلى أننا ندعو الأحزاب السياسية إلى أن يستضيف حزب المحافظين خلال جلساته المقبلة الحوار الوطنى للأحزاب المصرية.





وانتقد عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين نظام القائمة المغلقة، واعتبرها بأنها تمثل مشاكل ضخمة جدا بالنسبة للنظام الانتخابى فى مصر ، مشيرا إلى أن نظام القائمة النسبية هي الأفضل.



