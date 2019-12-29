أخبار النادي الأهلي .. إصابة سعد سمير بالصليبي .. خناقة شوارع بين فريقي شباب قطبيّ الكرة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأحد 29 ديسمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:سادت حالة من الحزن والقلق داخل النادي الأهلي عقب إصابة سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقطع في وتر أكيليس وذلك خلال مباراة الفريق الأحمر أمس أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي في لقاء أمس " السبت "، وال1ذي انتهاء لصالح القلعة الحمراء بهدفين .غادر عمّار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق ظهر اليوم في نهايته بسبب الإصابة في وجه القدم.تتسم مباريات القمة بين الأهلي والزمالك بمختلف المراحل العمرية بالإثارة والحساسية فى ظل الصراع الشرس على صدارة المسابقات المحلية فى مصر.انتزع فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا مثيرا من الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة الشباب المقامة بينهما فى الوقت الحالى بملعب الأحمر بمدينة نصر.فشلت المفاوضات بصفة رسمية بين ناديي الأهلي المصري والصفاقسي الرياضي التونسي، لانتقال لاعب الأهلي الأنجولي "جيرالدو"، إلى صفوف الصفاقسي.تأكد إصابة سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقطع في وتر أكيليس وذلك خلال مباراة الفريق الأحمر أمس أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي.