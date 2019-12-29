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رياضة

أخبار النادي الأهلي .. إصابة سعد سمير بالصليبي .. خناقة شوارع بين فريقي شباب قطبيّ الكرة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:41 م
إسماعيل محمود
نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الأحد 29 ديسمبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي.. وجاءت كالآتي:

سعد سمير يضع مسئولي الأهلي في مأزق | تفاصيل مثيرة

سادت حالة من الحزن والقلق داخل النادي الأهلي عقب إصابة سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقطع في وتر أكيليس وذلك خلال مباراة الفريق الأحمر أمس أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي في لقاء أمس " السبت "، وال1ذي انتهاء لصالح القلعة الحمراء بهدفين .


صدمة جديدة لـ الأهلي قبل مواجهة مصر المقاصة في الدوري

غادر عمّار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق ظهر اليوم في نهايته بسبب الإصابة في وجه القدم.


كلاكيت رابع مرة.. وقفة رمضان تشعل أزمة جديدة بين الأهلي والزمالك.. فيديو

تتسم مباريات القمة بين الأهلي والزمالك بمختلف المراحل العمرية بالإثارة والحساسية فى ظل الصراع الشرس على صدارة المسابقات المحلية فى مصر.


خناقة شوارع بين لاعبى الأهلي والزمالك لـ الوقوف على الكرة | فيديو

انتزع فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزا مثيرا من الزمالك بهدفين مقابل هدف في مباراة الشباب المقامة بينهما فى الوقت الحالى بملعب الأحمر بمدينة نصر.


خاص.. فشل المفاوضات بين الصفاقسي والأهلي لضم جيرالدو

فشلت المفاوضات بصفة رسمية بين ناديي الأهلي المصري والصفاقسي الرياضي التونسي، لانتقال لاعب الأهلي الأنجولي "جيرالدو"، إلى صفوف الصفاقسي.


قطع في وتر أكيليس.. سعد سمير يغيب عن الأهلي ٨ أشهر

تأكد إصابة سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقطع في وتر أكيليس وذلك خلال مباراة الفريق الأحمر أمس أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي.


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