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رياضة

قطع في وتر أكيليس.. سعد سمير يغيب عن الأهلي ٨ أشهر

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:21 ص
صدى البلد
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القسم الرياضي
تأكد إصابة سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقطع في وتر أكيليس وذلك خلال مباراة الفريق الأحمر أمس أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي.

وكان سعد قد اضطر لمغادرة ملعب اللقاء في الدقيقة 12 من الشوط الأول بعد سقوطه في وسط الملعب دون تدخل من أحد ليحل زميله رامي ربيعة بديلًا له.

ومن المقرر أن يجري سعد عملية جراحية في وتر إكيليس حيث من المتوقع غيابه عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر.

وكان سعد قد غاب عن الأهلي لمدة 8 أشهر سابقة بسبب إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي خلال مباراة الفريق الأحمر أمام صن داونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية.

وينهي مسئولو النادي الأهلي إجراءات سفر اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية إلى ألمانيا للخضوع للعملية الجراحية.

وحقق الأهلي فوزًا هامًا مساء أمس السبت على ضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي يهبدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ الأهلي اليوم الأحد الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة المقبلة والمقرر لها مسا الأربعاء المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
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