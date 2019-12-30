أخبار البرلمان.. مبادرة الرئيس لـ الحوامل.. تفاصيل منع تداول الصابون السائل

يقدّم موقع "صدى البلد"، عدة خدمات لاطلاع قُرَّائه على كل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز أخبار البرلمان على مدار يوم الأحد 29 ديسمبر:
يسبب سرطان.. البرلمان يكشر عن أنيابه لمنع الصابون السائل المغشوش
حذرت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المواطنين من استخدام الصابون السائل بعد أن أكد المركز القومي للبحوث انتشار الصابون السائل المغشوش كونه أحد أهم مسببات سرطان الجلد، لدى السيدات المصريات.
صحة البرلمان: مبادرة الرئيس لـ الحوامل تمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين
ثمن فؤاد حسب الله عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في إطلاق مبادرة لـ صحة السيدات الحوامل خلال شهر يناير المقبل ، وذلك لكشف وعلاج الأمراض لدى الأم ومنع انتقالها إلى الجنين.
موسى مصطفى موسى: نسعى للقيام بدور المعارضة البناءة لمصلحة الوطن
قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد إن الأحزاب السياسية لا تختلف على حب الوطن، مشيرا إلى أن البرلمان لابد أن يكون به توازن من حيث وجود أغلبية و معارضة بناءة لصالح الوطن.
رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية: نسعى للتوافق السياسي مع الأحزاب في قوانين الانتخابات
قال النائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر " إن الحوار الوطني للأحزاب المصرية يعتبر لقاء قيما ويبعث على الأمل في تطوير كافة المناحي السياسية الحزبية.
مستقبل وطن: لا نمثل الحكومة وحزبنا له تكتلاته وتشكيلاته في الشارع.. صور
قال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب "مستقبل وطن"، إن "حزبنا يتمسك بأي نظام انتخابي يحقق الالتزامات الدستورية، لكننا نؤيد القائمة المطلقة، وننتظر التوصل إلى توافق وطني بين الأحزاب السياسي حول النظام الانتخابى".
التجمع: نؤيد نظام القائمة النسبية غير المشروطة فى الانتخابات المقبلة
قال عبد الناصر قنديل، أمين عام مساعد حزب التجمع أننا لابد أن نبدأ حديثنا بالتأكيد على دعم الدولة المصرية فى جميع حقوقها التاريخية فى حصتها من مياه النيل فى مواجهة أزمة سد النهضة.
المؤتمر: الدولة افتقدت مجلس الشيوخ كحجر زاوية في التشريع.. صور
قال أحمد مقلد نائب رئيس حزب المؤتمر للشئون القانونية، إن دعوتنا لحضور الحوار الوطنى للأحزاب المصرية بهدف مناقشة قوانين الانتخابات وتحديد النظام الانتخابى الأمثل لكل الأحزاب السياسية فى مصر.
حسام الخولي: مصممون على اختيار أى نظام انتخابي يصلح دستوريا.. صور
قال المهندس حسام الخولى ، أمين عام حزب مستقبل وطن أن كل نظام انتخابى له ماله وعليه ما عليه ، مشيرا إلى أننا لدينا تصميما شديدا على اختيار اى نظام انتخابى يصلح دستوريا.
الحبس 15 عاما.. مقترح برلمانى لتشديد عقوبة القتل الخطأ فى حوادث السيارات
قال النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إننا نناقش حاليا داخل البرلمان قانون المرور الجديد، والذى يضع عقوبات على المخالفات المرورية، مشيرا إلى ضرورة مراجعة عقوبة القتل الخطأ فى حوادث السيارات إذا تعمد الجانى القتل أو تسبب القتل بسبب إهمال ورعونة.
تحرك برلماني عاجل ضد نقل تماثيل كباش معبد الكرنك إلى ميدان التحرير
تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب اليوم الأحد، ببيان عاجل إلى البرلمان لرئيس الوزراء ووزيري الآثار والسياحة والإسكان بشأن نقل تماثيل من معبد الكرنك إلى ميدان التحرير.
يسبب سرطان.. البرلمان يكشر عن أنيابه لمنع الصابون السائل المغشوش
حذرت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المواطنين من استخدام الصابون السائل بعد أن أكد المركز القومي للبحوث انتشار الصابون السائل المغشوش كونه أحد أهم مسببات سرطان الجلد، لدى السيدات المصريات.
صحة البرلمان: مبادرة الرئيس لـ الحوامل تمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين
ثمن فؤاد حسب الله عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في إطلاق مبادرة لـ صحة السيدات الحوامل خلال شهر يناير المقبل ، وذلك لكشف وعلاج الأمراض لدى الأم ومنع انتقالها إلى الجنين.
موسى مصطفى موسى: نسعى للقيام بدور المعارضة البناءة لمصلحة الوطن
قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد إن الأحزاب السياسية لا تختلف على حب الوطن، مشيرا إلى أن البرلمان لابد أن يكون به توازن من حيث وجود أغلبية و معارضة بناءة لصالح الوطن.
رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية: نسعى للتوافق السياسي مع الأحزاب في قوانين الانتخابات
قال النائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف الأغلبية البرلمانية "دعم مصر " إن الحوار الوطني للأحزاب المصرية يعتبر لقاء قيما ويبعث على الأمل في تطوير كافة المناحي السياسية الحزبية.
مستقبل وطن: لا نمثل الحكومة وحزبنا له تكتلاته وتشكيلاته في الشارع.. صور
قال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب "مستقبل وطن"، إن "حزبنا يتمسك بأي نظام انتخابي يحقق الالتزامات الدستورية، لكننا نؤيد القائمة المطلقة، وننتظر التوصل إلى توافق وطني بين الأحزاب السياسي حول النظام الانتخابى".
التجمع: نؤيد نظام القائمة النسبية غير المشروطة فى الانتخابات المقبلة
قال عبد الناصر قنديل، أمين عام مساعد حزب التجمع أننا لابد أن نبدأ حديثنا بالتأكيد على دعم الدولة المصرية فى جميع حقوقها التاريخية فى حصتها من مياه النيل فى مواجهة أزمة سد النهضة.
المؤتمر: الدولة افتقدت مجلس الشيوخ كحجر زاوية في التشريع.. صور
قال أحمد مقلد نائب رئيس حزب المؤتمر للشئون القانونية، إن دعوتنا لحضور الحوار الوطنى للأحزاب المصرية بهدف مناقشة قوانين الانتخابات وتحديد النظام الانتخابى الأمثل لكل الأحزاب السياسية فى مصر.
حسام الخولي: مصممون على اختيار أى نظام انتخابي يصلح دستوريا.. صور
قال المهندس حسام الخولى ، أمين عام حزب مستقبل وطن أن كل نظام انتخابى له ماله وعليه ما عليه ، مشيرا إلى أننا لدينا تصميما شديدا على اختيار اى نظام انتخابى يصلح دستوريا.
الحبس 15 عاما.. مقترح برلمانى لتشديد عقوبة القتل الخطأ فى حوادث السيارات
قال النائب خالد حنفى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إننا نناقش حاليا داخل البرلمان قانون المرور الجديد، والذى يضع عقوبات على المخالفات المرورية، مشيرا إلى ضرورة مراجعة عقوبة القتل الخطأ فى حوادث السيارات إذا تعمد الجانى القتل أو تسبب القتل بسبب إهمال ورعونة.
تحرك برلماني عاجل ضد نقل تماثيل كباش معبد الكرنك إلى ميدان التحرير
تقدم النائب محمد عبدالغني عضو مجلس النواب اليوم الأحد، ببيان عاجل إلى البرلمان لرئيس الوزراء ووزيري الآثار والسياحة والإسكان بشأن نقل تماثيل من معبد الكرنك إلى ميدان التحرير.