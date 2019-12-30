لا يمكن قتله تقريبا.. ماذا تعرف عن أقوى حيوان في العالم؟





حيوان فريد من نوعه ، بطيء الخطو أو بطيء المشية وهو أقوى وأغرب حيوان في العالم وأول حيوان في العالم يستطيع العيش في الفضاء الخارجي، إنه حيوان التارديجرادا.





كما يعرف أيضا بـ دب الماء أو خنزير الطحلب وقد وُصف لأول مرة من قبل القس الألماني (يوهان أغسطس افرايم جوزيه) في عام 1773 ،.





هذا الحيوان أهم مايميزه أنه بطيء المشي وينتمي لرتبة من الانسلاخيات وهي مجموعة من الحيوانات أولية الفم (البروتوستومية) ، كما أنه حيوان مجهري مزود بثمانية قوائم تنتهي كلًاُ منهم بمخالب، ولا يتجاوز طوله الميليمتر ولكنه يعتبر أقوى حيوان في العالم.





يتميز بكونه لا فقاري صغير يتراوح طوله ما بين 0.5 و 1.5 مم و يعيش في الماء، ويوجد في جميع أنحاء العالم من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي ومن أعالي الجبال إلى الصحاري ، إذ ينتشر في 10% منها في المياه المالحة و90% في المياه العذبة.





واستمرارا لسلسة المعلومات المذهله عن هذا الحيوان ، فإنه الحيوان الوحيد الذي لديه قدرة على العيش في الفضاء الخارجي، وذلك بعد أن تم إرساله عام 2007 على متن مركبة روسية فضائية في رحلة استغرقت 12 يومًا، وخلال هذه الرحلة كان يتحرك ويضع البيض.





وستندهش حينما تعرف أنه يستطيع العيش بدون هواء أو ماء لمدة تصل إلى 10 سنوات وهو كذلك قادر على أن يتحمل حرارة عالية تصل إلى 180 درجة مئوية فضلا عن أنه يتحمل أيضًا البرودة حتى 273 تحت الصفر.





كما يمكن لهذا الحيوان الغريب تحمل ضغط يزيد عن ست أضعاف ضغط قاع المحيط وتحمل إشعاعات جاما التي لا يستطيع الإنسان تحملها، أي أنا من الممكن ان نقول أنه من المستحيل قتل التارديجرادا ، فهو قادر على العيش لمدة 200 سنة.



