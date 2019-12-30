شاهد.. فتاة تواجه أفعى الكوبرا المرعبة.. وهذه كانت النهاية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشابة تهوى المغامرة مع واحدة من أخطر أنواع المخلوقات، وهي الثعابين والأفاعي، حيث تخرج برفقة مجموعة للبحث عن أفعى الكوبرا، وفق ما تدواله الكثيرون عبر موقع يوتيوب.



وخلال تجربة معايشة في الأدغال، عثرت شابة هندية على أفعى وسط القش، وبسرعة كبيرة قامت بإمساكها من ذيلها، ورفعتها في محاولة لترويضها، رغم محاولات الأفعى الهجوم والانقضاض عليها.



وتمكنت الفتاة من ترويض الأفعى ببساطة، ووضعتها في كيس من القماش.



وقالت الفتاة، في نهاية المقطع، إن أفعى الكوبرا هذه كانت تثير الذعر بين أهالي المنطقة، كما أكدت أن الإمساك بالأفاعي أمر سهل، لكن يجب على الشخص توخي الحذر لأن الأفعى، عموما، تمتلك ردة فعل أسرع مما تتخيل.



