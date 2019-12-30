رحمة حسن تتألق في أحدث ظهور لها بأسوان

شاركت الفنانة رحمة حسن جمهورها بمجموعة من الصور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام خلال رحلتها بأسوان.





وظهرت رحمة حسن بالصور بإطلالة جذابة وتميزت بمكياجها الناعم الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة والمتناسقة مع لون بشرتها.





وعلقت رحمة حسن علي الصورة قائلة "رحلة سريعة جميلة إلى أسوان قلب مصر الجميل".



