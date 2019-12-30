رحمة حسن تتألق في أحدث ظهور لها بأسوان

شاركت الفنانة رحمة حسن جمهورها بمجموعة من الصور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام خلال رحلتها بأسوان.
وظهرت رحمة حسن بالصور بإطلالة جذابة وتميزت بمكياجها الناعم الذي كشف عن جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة والمتناسقة مع لون بشرتها.
وعلقت رحمة حسن علي الصورة قائلة "رحلة سريعة جميلة إلى أسوان قلب مصر الجميل".
يذكر أن آخر أعمال رحمة، مسلسل "سابع جار وهو من بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، هبة يسر.