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أخبار العالم

روسيا تطور أسلحة جديدة لمقاتلات الجيل الخامس "سو ـ 57"

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:54 ص
الطائرة سو ـ 57
الطائرة سو ـ 57
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أ ش أ
أعلنت روسيا اليوم الاثنين أن العمل يجري بشكل مكثف لتطوير أسلحة جديدة لمقاتلات الجيل الخامس "سو-57".

ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية عن الرئيس التنفيذي للمجمع الروسي لصناعة الطائرات "يوري سليوسار"، قوله: إن سو-57 ستتمكن من استخدام عدد كبير من الأسلحة الجديدة والتي تم تطوير بعضها بالفعل وبعضها لا يزال قيد التطوير".

وأوضح "سليوسار" أن نتائج تقرير لجنة التحقيق بشأن تحطم المقاتلة "سو-57" مؤخرا أثناء اختبارات في إقليم خاباروفسك شرقي البلاد، ستستخدم في تحسين أداء المقاتلة.

يذكر أن مقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس تحطمت في 24 من الشهر الجاري أثناء اختبارات في إقليم خاباروفسك شرقي البلاد، وتعتبر "سو-57" أحدث مقاتلة روسية متعددة المهام من الجيل الخامس، وهي مخصصة لتدمير جميع الأهداف الجوية والبرية.
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