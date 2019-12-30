روسيا تطور أسلحة جديدة لمقاتلات الجيل الخامس "سو ـ 57"

أعلنت روسيا اليوم الاثنين أن العمل يجري بشكل مكثف لتطوير أسلحة جديدة لمقاتلات الجيل الخامس "سو-57".



ونقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية عن الرئيس التنفيذي للمجمع الروسي لصناعة الطائرات "يوري سليوسار"، قوله: إن سو-57 ستتمكن من استخدام عدد كبير من الأسلحة الجديدة والتي تم تطوير بعضها بالفعل وبعضها لا يزال قيد التطوير".



وأوضح "سليوسار" أن نتائج تقرير لجنة التحقيق بشأن تحطم المقاتلة "سو-57" مؤخرا أثناء اختبارات في إقليم خاباروفسك شرقي البلاد، ستستخدم في تحسين أداء المقاتلة.



يذكر أن مقاتلة "سو-57" من الجيل الخامس تحطمت في 24 من الشهر الجاري أثناء اختبارات في إقليم خاباروفسك شرقي البلاد، وتعتبر "سو-57" أحدث مقاتلة روسية متعددة المهام من الجيل الخامس، وهي مخصصة لتدمير جميع الأهداف الجوية والبرية.