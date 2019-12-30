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فن

أحمد شيبة يخوض تجربة التمثيل لأول مرة

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 10:37 ص
أحمد شيبه
أحمد شيبه
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شيرى نبيل
يخوض الفنان أحمد شيبة، تجربة التمثيل لأول مرة من خلال مسلسل "ولاد إمبابة" مع كل من الفنانة شمس ومراد فكري ومحمود فارس وإسماعيل فرغلي وعبد الله مشرف ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين من تأليف أيمن بكري وإخراج حاتم صلاح الدين .

وطرح شيبة، مؤخرا دويتو جديدا مع المطرب الشعبى حمادة مجدى بعنوان "الله المستعان" على طريقة الفيديو الكليب، هو من كلمات صلاح مندى، ووليد رياض ومحمد النجار، وألحان منعم، ومن توزيع أشرف البرنس.

يذكر أن أحمد شيبة قام بغناء الأغنية الدعائية الرسمية لمسلسل "زالزال" للنجم محمد رمضان، والذى عرض بموسم رمضان الماضى بعنوان "سيبونا بقى فى حالنا" وهى من كلمات صلاح عطية، وألحان سيد راضي.

والمسلسل من بطولة من بطولة حلا شيحة، ماجد المصرى، نسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهني، حسام داغر، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، سلوى عثمان.
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