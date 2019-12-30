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تعليم

التعليم: لا تعديل في شروط مسابقة الـ120 ألف معلم

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 11:09 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
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ياسمين بدوي
أكد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، أنه لا تعديل في شروط التقدم لمسابقة 120 ألف معلم، والتي أعلنت عنها الوزارة في أكتوبر الماضي، لافتا إلى أنه يتم اتباع خطوات تم الإعلان عنها مؤخرا، نافيًا ما أثير حول إرسال كشوف أسماء 30 ألف معلم للمديريات التعليمية للتعاقد معهم، وذلك حرصًا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وأوضح نائب الوزير، أنه لا تعديل في الإجراءات والأوراق المطلوبة للتقدم للمسابقة، وأننا ملتزمون بشروط المسابقة التي أعُلن عنها مسبقًا، مشيرًا إلى أن الوزارة سبق لها الاتفاق مع مؤسسات دولية لتدريب المعلمين وحصولهم على الشهادات المهارية المطلوبة للتقدم في المسابقة.

وأوضح حجازي، أن مسابقة الـ120 ألف معلم ليست لـ"التعيين" إنما هي تعاقد مؤقت لمدة عام، يجدد على مدار 3 سنوات، مشيرًا إلى أن الـ36 ألف معلم الذين سبق لهم العمل بالوزارة سيكون لهم أولوية مُطلقة في المسابقة الجديدة.

ولفت إلى أن البوابة الإلكترونية تعد الآلية التنفيذية المعتمدة من الوزارة لإجراء التكليف الوظيفي وفق حاجة المدارس الحكومية والخاصة، التي ستكون بمثابة بنك معلومات وبوابة تواصل مباشر مع المؤهلين للعمل بمدارس الوزارة (معلمين، وإداريين، وعمال).

وفيما يخص التشعيب في المرحلة الثانوية، أكد حجازي، أن الوزارة لم ترسل أي قوانين تخص إلغاء التشعيب في الثانوية العامة سواء للبرلمان أو مجلس الوزراء.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وسائل الإعلام، ضرورة تحري الدقة قبل نشر الأخبار وذلك لمصلحة الطلاب والمعلمين والعملية التعليمية.
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