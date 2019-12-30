أمين عام القومي لـ أسر الشهداء يُهنئ الشعب المصري بالعام الجديد

يتقدم اللواء محمد عبدالمنعم - أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، بخالص التهنئة لجموع الشعب المصري وخاصة أسر شهداء ومصابي الوطن بمناسبة العام الميلادي الجديد.



ويعرب أمين عام المجلس عن خالص تمنياته بدوام التقدم والازدهار لمصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، داعيًا المولى عز وجل أن يجعل العام الجديد عام خير ورخاء ومزيد من الاستقرار لوطننا .