رئيس أبو قير للأسمدة: صناعة البتروكيماويات تساهم فى تحقيق التنمية المستدامة

كشفت الجلسة الأولى لمؤتمر الأهرام الثالث للطاقة الذي عقدت صباح اليوم تحت عنوان "الصناعات التحويلية قيمة مضافة للثروات البترولية" عن إستراتيجية مصر لتعظيم القيمة المضافة من المنتجات البترولية.



وأوضحت الجلسة التي أدارها الكيميائى سعد أبوالمعاطى رئيس شركة أبو قير للصناعات الكيماوية والأسمدة الطاقة تعد مثلث الحياة على الأرض، موضحا أن مشروعات البتروكيماويات والصناعات ذات القيمة المضافة تعد قاطرة التنمية في مصر.



وقال الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات إن التكامل والتعاون بين وزارتى البترورل والكهرباء نموذج للتعاون الذي يصب في صالح الاقتصاد القومي.



وأشار إلى أن صناعات البتروكيماويات لها دور كبير في تحقيق التنمية المستدامة التي تعظم من موارد مصر، حيث تزيد معدلات التشغيل من خلال مراحل الإنتاج المختلفة، في العديد من الصناعات المرتبطة بها.



وأضاف أن منتجات صناعات البتروكيماويات الرئيسية ومنها البولي إثيلين والبولى بروبلين ومنتجات PVC ونحقق فيها صادرات كبيرة، فضلا عن زيادة الطلب عليها في السوق المحلية، وقال: "نطبق عدد من البرامج والاستراتيجيات التى تستهدف تخفيض التكلفة لتعظيم تنافسيتنا في الأسواق الخارجية."



وأشار إلى أن التحديات التي تواجه الأسواق العالمية وفى مقدمتها الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية تتطلب تعظيم الدور التنافسي في هذه الصناعة.



وأضاف أن قطاع الأسمدة من القطاعات ذات القيمة المضافة أيضا، حيث تستخدم الغاز في عمليات التصنيع، وتسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي سواء من خلال عمليات التصنيع، أو زيادة الإنتاجية في القطاع الزراعي.



وتابع ننفذ مشروعات لها أثر بيئي إيجابي بالتوازي مع التوسع فى صناعة البتروكيماويات منها مشروعات "إم دي أف" لإنتاج الأخشاب وغيرها من الصناعات الفرعية التي تحقق التكامل بين صناعة البتروكيماويات والأثر البيئي.



وأكد الكيميائي محمد شتا، مدير عام التكرير بهيئة البترول، أن هناك عددا من مشروعات الإحلال و التجديد يجري تنفيذها بمعامل التكرير المصرية، ضمن إستراتيجية تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، والتحول لمركز إقليمي للطاقة بالمنطقة، ويتم تنفيذ استثمارات إلي 12 مليار دولار.



وأضاف أن تلك المشروعات تهدف تعظيم إنتاج مصر من المنتجات البترولية، عالية القيمة مثل البنزين والسولار، والبوتاجاز ، والمساهمة فى تقليل الكميات المستوردة من هذه المنتجات.



وقال إنه على سبيل المثال هناك مشروع توسعات ميدور بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 60%، وهناك مشروع في الصعيد لإنتاج 2.5مليون طن سنويا من المازوت لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة.

وأشار إلى وجود مشروع فى البحر الأحمر يهدف للاستفادة من استغلال الطاقات الفائضة وغير المستغلة، وإنتاج نحو 2.5 مليون طن مازوت، ونحو 300 ألف طن وقود نفاثات.



وأوضح أنه تجري إعادة تأهيل لمجمع التفحيم فى السويس لكي نصل بالتكنولوجيا المستخدمة لمستويات عالية، مضيفًا أن هناك مخططا مخطط للانتهاء من تلك المشروعات في غضون 4 أو 5 سنوات.