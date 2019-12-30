المعارضة التركية ترفض مشروع قانون إرسال قوات إلى ليبيا

أعلن حزب الشعب الجمهوري في تركيا، اليوم، الاثنين، رفضه مشروع قانون الحكومة الذي يسمح بإرسال القوات التركية إلى ليبيا.



ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قال أونال جاويك أوز، نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري -الذي يعد أكبر الأحزاب المعارضة في تركيا- إن خطوة إرسال قوات تركية إلى ليبيا ستؤدي إلى تفاقم الصراع في البلاد وتسبب بانتشاره في كل أرجاء المنطقة.



وأكد جاويك أوز "أن تركيا يجب أن تعطي الأولوية للدبلوماسية، بدلا من أن تكون طرفا في حرب بالوكالة"، مشيرا إلى أن ما يجري الإعداد له، سيؤدي إلى تدهور الوضع الحالي، موضحا أنه أبلغ وزير الخارجية التركي ذلك الأمر.



وأشار "هذا المشروع سيزيد من آثار النزاعات في المنطقة ويسبب انتشارها.. إننا ننظر إلى مشروع القانون بشكل سلبي".



يأتي ذلك عقب لقاء وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، حيث تطرق خلال اجتماعه به إلى مشروع إرسال قوات تركية إلى ليبيا ولمقرر أن يتم تقديمه للبرلمان اليوم.



وقالت وسائل إعلام تركية، إن جاويش أوغلو، زود كمال كليجدار، بمعلومات عن مشروع القانون، وأخذ يبرر إرسال تركيا قوات إلى ليبيا.



وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان قد صرح في وقت سابق، بأن التفويض سيكون في الجلسة العادية في الثامن أو التاسع من شهر يناير.



فيما قال الصحفي التركي، حمزة تيكن، إنه من المتوقع أن يبكر البرلمان التركي بعقد جلسته من أجل المصادقة على تفويض الجيش بتقديم دعم عسكري لحكومة السراج في ليبيا.



وكتب الكاتب التركي على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": إن هناك "توجها لتقديم موعد انعقاد البرلمان التركي قبل الموعد المحدد مسبقا... وذلك للمصادقة على تفويض الجيش التركي بتقديم الدعم العسكري البري البحري والجوي لحكومة الوفاق في ليبيا".



وطلبت حكومة الوفاق غير الشرعية في ليبيا، رسميا من تركيا تقديم دعم عسكري جوي وبري وبحري.



من جانبها أكدت وزارة الدفاع التركية، الجمعة الماضي، أن الجيش التركي جاهز لأي مهمة خارج الحدود بما فيها الأراضي الليبية، وذلك عقب طلب حكومة الوفاق الليبية الدعم العسكري من أنقرة، في استفزاز واضح للدول الرافضة للأمر.