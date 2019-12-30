استقرار أسعار الدولار في تعاملات اليوم

استقرت أسعار صرف الدولار بالبنوك في تعاملات منتصف الأسبوع والمحددة بنهاية اليوم الاثنين، ليسجل أدني سعر للدولار نحو 15.98 جنيه.



وصل سعر صرف الدولار ببنوك " التجاري الدولي، الكويت الوطني، قناة السويس" لـ 15.98 جنيه للشراء و 16.08 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الدولار في بنوك " الأهلي، مصر، العربي الإفريقي الدولي، التعمير والإسكان، اتش اس بي سي، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، الإسكندرية" لـ 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الدولار ببنوك " المصرف المتحد، سايب، مصر إيران، المصري لتنمية الصادرات، عودة، المشرق، الاستثمار العربي، البركة، التنمية الصناعية" إلي 16 جنيها للشراء و 16.1 جنيه للبيع.



وبلغ أعلي سعر للدولار ببنك الأهلي الكويتي لـ 16.001 جنيه للشراء و 16.1 جنيه للبيع.

