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اقتصاد

استقرار أسعار الدولار في تعاملات اليوم

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 05:00 م
دولار
دولار
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محمد يحيى
استقرت أسعار صرف الدولار بالبنوك في تعاملات منتصف الأسبوع والمحددة بنهاية اليوم الاثنين، ليسجل أدني سعر للدولار نحو 15.98 جنيه.

وصل سعر صرف الدولار ببنوك " التجاري الدولي، الكويت الوطني، قناة السويس" لـ 15.98 جنيه للشراء و 16.08 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار في بنوك " الأهلي، مصر، العربي الإفريقي الدولي، التعمير والإسكان، اتش اس بي سي، كريدي أجريكول، المصرف العربي الدولي، الإسكندرية" لـ 15.99 جنيه للشراء و 16.09 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار ببنوك " المصرف المتحد، سايب، مصر إيران، المصري لتنمية الصادرات، عودة، المشرق، الاستثمار العربي، البركة، التنمية الصناعية" إلي 16 جنيها للشراء و 16.1 جنيه للبيع.

وبلغ أعلي سعر للدولار ببنك الأهلي الكويتي لـ 16.001 جنيه للشراء و 16.1 جنيه للبيع.
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