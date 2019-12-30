مدرب طنطا: نادي مصر استحق الفوز

أبدى أيمن المزين، مدرب طنطا، استيائه الشديد، بعد خسارة فريقه أمام إف سي مصر، في الدوري المصري الممتاز، مؤكدًا أحقية منافسه في حصد النقاط الثلاث للمباراة.



وسقط طنطا على يد مضيفه إف سي مصر بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الإثنين على ستاد الكلية الحربية، ضمن مباريات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري الممتاز.



وقال المزين في تصريحات تليفزيونية اليوم الإثنين: "ظهرنا بمستوى سيء للغاية في مباراة اليوم، ونستحق الخسارة، حيث كان نادي مصر، هو الأفضل في معظم مجريات المباراة".



وأضاف: "لو نجحنا في استغلال الفرصة التي أتيحت لأونش، في بداية المباراة، لكانت النتيجة تغيرت".



وأوضح المزين: "واجهتنا ظروف صعبة للغاية في مباراة اليوم، بعد غياب الرباعي الهجومي، بسبب الإصابة".