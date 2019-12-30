نائب بني سويف يحصل على موافقة لتثبيت 194 متعاقدا بالتعليم

عبر 194 من الموظفين المؤقتين من أمناء المعامل والمشرفين الاجتماعيين ومشرفي المكتبات وغيرهم من المتعاقدين بمديرية بالتربية والتعليم ببني سويف عن سعادتهم بقرار الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتثبيتهم بعد معاناة امتدت لأكثر من 8 سنوات.



قدم المتعاقدون الشكر للدكتور عبدالرحمن البرعي عضو مجلس النواب بالمحافظة ووكيل لجنة التعليم بالمجلس لمجهوادته للحصول علي ذلك القرار وتثبيت المتعاقدين .



كان رئيس الجهاز قد أصدر قرارا رقم 454 في 23 سبتمبر الماضي بالموافقة علي تثبيت 194 من المتعاقدين بالتربية والتعليم ببني سويف علي بند 3/10 مكافآت تدريس بالباب الأول علي درجة دائمة بمديرية التربية والتعليم ببني سويف.



من ناحيتهم تقدم المدرسون بالشكر للنائب الدكتور عبدالرحمن البرعي وكيل لجنة التعليم السابق بالمجلس لمجهوداته في تحريك القرار من التنظيم والإدارة إلي مديرية التربية والتعليم لإعتماده من محافظ بني سويف وتطبيق القرار فعليا مودعين 2019 بالفرحة الغامرة بهذا القرار .

