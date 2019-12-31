شركة مصر للصوت والضوء تبدأ تنفيذ مشروع إنارة ميدان التحرير.. فيديو

قال محمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء ،إن تطوير ميدان التحرير جاء بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القاهرة التاريخية وامتداداتها مع القاهرة الخديوية بعد نقل الوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف "محمد عبد العزيز"خلال مداخلة هاتفية في برنامج"من مصر" المذاع على قناة"cbc"،أن مصر أكبر مدينة مسجلة على قائمة التراث العالمي وبالتالي قمنا بتطوير ميدان التحرير كما أننا نعمل فيه باستمرار .
وأوضح"محمد عبد العزيز":أنه تم إزالة كافة الاعلانات المحيطة بالميدان وقمنا بإزالة كافة التشويهات وقمنا بدهان جميع المباني.
وتابع"محمد عبد العزيز"أن شركة الصوت والضوء هي المسؤولة عن الاضواء التي وضعت علي المباني المحيطة بميدان التحرير .
واستكمل"محمد عبد العزيز":أننا قمنا بالبدء في الاضواء الجمالية الخاصة بالمتحف والحديقة الملحقة به .
وأضاف "محمد عبد العزيز"خلال مداخلة هاتفية في برنامج"من مصر" المذاع على قناة"cbc"،أن مصر أكبر مدينة مسجلة على قائمة التراث العالمي وبالتالي قمنا بتطوير ميدان التحرير كما أننا نعمل فيه باستمرار .
وأوضح"محمد عبد العزيز":أنه تم إزالة كافة الاعلانات المحيطة بالميدان وقمنا بإزالة كافة التشويهات وقمنا بدهان جميع المباني.
وتابع"محمد عبد العزيز"أن شركة الصوت والضوء هي المسؤولة عن الاضواء التي وضعت علي المباني المحيطة بميدان التحرير .
واستكمل"محمد عبد العزيز":أننا قمنا بالبدء في الاضواء الجمالية الخاصة بالمتحف والحديقة الملحقة به .