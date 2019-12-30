AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الصوت والضوء: نعمل على تطوير القاهرة الخديوية..فيديو

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:16 م
صدى البلد
Advertisements
حمزة شعيب
أكد المهندس محمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء، أن الشركة تعمل على تطوير القاهرة الخديوية، بناءً على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن إخلاء محافظة القاهرة من الوزارات العام المقبل، والانتقال إلى العاصمة الإدارية.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصوت والضوء، خلال مداخلة تلفونية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، للمذاع على فضائية "Dmc"، أن الدكتور مصطفى مدبولي، وجه بتطوير ميدان التحرير الذي يُعد من أشهر الميدان في مصر، وتتعاون مجموعة من الوزارة في تطوير هذا الميدان مثل وزارة الأثار والسياحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار إلى أن شركة مصر للصوت والضوء تختص بأعمال الإضاءة الجمالية في الميدان، على رأسها المتحف المصري بالتحرير، وفي القريب العاجل سيتم الإنتهاء من تطوير الميدان بإذن الله، وسيتم العمل على إضاءة وجهات العمران ووجهات ميدان التحرير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إلغاء عرض الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات

عروض الصوت والضوء مجانا لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمحاربين القدماء

اليوم.. عرض الصوت والضوء فى الكرنك مجانا السادسة مساء

مسلة فرعونية و4 كباش وأشجار الزيتون والنخيل تزين ميدان التحرير

مع قرب الانتهاء من مراحل تطويره.. تعرف على تاريخ ميدان التحرير وأهميته

تحرك برلماني عاجل ضد نقل تماثيل كباش معبد الكرنك إلى ميدان التحرير

ترشيحاتنا

أبوها فاجأها | طالبة بجامعة الأزهر تعقد قرانها أثناء حفل التخرج.. فيديو

شاهد | زوجة وائل جسار وابنتها في الأهرامات

مقتدى الصدر يعلن الحرب على أمريكا: سنطردكم من العراق بالقانون أو بـ تصرف آخر

أحمد فهمي يواصل استفزاز متابعيه: أحلى حاجة الغرور

السيسي يوجه بتذليل عقبات المستثمرين والعاملين بقطاع السياحة

لامست القلوب وغاصت في مفردات الإحسان.. ما قصة العجوز الثمانيني وحفيده الكفيف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد القبض عليها في إيران | 10 صور صادمة لشبيهة أنجلينا جولي

برفقة أبنائها.. مادونا تسبح مع حبيبها الأصغر بـ 36 عاما.. صور

شاهد| حريق هائل بأحد العقارات فى منطقة المساكن بحلوان