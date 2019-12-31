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أخبار العالم

أمريكا: أبلغنا العراق بالضربات على مقرات حزب الله قبل شنها

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:20 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران، برايان هوك، إن واشنطن أبلغت العراق بشأن الضربات التي استهدفت قواعد لكتائب حزب الله في العراق، مساء الأحد.

وأضاف هوك في تصريحات لقناة "الحرة"، الاثنين: " وزير الدفاع الأمريكي، مارك أسبر، كان قد أبلغ الجانب العراقي قبل شن الضربات على مواقع كتائب حزب الله في العراق، والتي أسفرت عن سقوط قتلى من الميليشيات".

وأشار إلى أن هذه الضربات تعزز الأمن العراقي ضد هجمات بعض الميليشيات الإيرانية، التي قتلت أيضا عددا من الجنود العراقيين في الآونة الأخيرة بقصف صاروخي لقواعد الجيش.

وأكد أن بلاده ستستمر في الرد على أي هجمات تستهدف المصالح الأميركية في المنطقة، مشيرا إلى أن الجيش الأميركي موجود في العراق بناء على طلب من الحكومة، وهناك قوات عسكرية أميركية في بعض القواعد من أجل مساعدة العراقيين في مكافحة الإرهاب.

وأضاف هوك أن واشنطن لن تتسامح مع الانفلات الإيراني في المنطقة وفي العراق، الذي لا تهتم بمصلحته وإنما تريد الهيمنة عليه.

كما أكد الحاجة لردع أعمال الإرهاب الإيرانية في منطقة الخليج، وضرورة فرض عقوبات على طهران خاصة بسبب القتل الذي مارسته ضد أبناء شعبها.

وأشار إلى أن النظام الإيراني يواجه أسوأ أزمة اقتصادية في 2019، وفي 2020 سيواجه فترة أصعب، مشيرا إلى أن الشعب الإيراني أيضا يتظاهر ويطالب بإزالة نظام قمعي عمره 40 عاما.

وضرب الجيش الأمريكي، مساء الأحد، مقارا لميليشيات عراقية موالية لإيران في كل من سوريا والعراق، مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، ردا على استهداف الميليشيات المتكرر للقوات الأميركية.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان رسمي إن صواريخ الغارات الذي نفذتها طائرات حربية طالت 5 أهداف لما يسمى "كتائب حزب الله العراقي" الموالية لإيران، الذي يرتبط ارتباط وثيقا بالحرس الثوري، الذي أدرجته واشنطن على قائمة الإرهاب قبل أشهر.

وأدانت وزارة الخارجية العراقية، مساء أمس، الضربات الأمريكية، حيث شددت على أن العراق بلد مستقل، وعلى أنها ستقوم باستدعاء السفير الأمريكي في بغداد، وإبلاغه ما تقدم وكذلك سيتم التشاور مع الشركاء الأوروبيين المنضوين في التحالف الدولي لقتال تنظيم داعش للخروج بموقف موحد فيما يخص آليات العمل ومستقبل تواجد قوات التحالف في العراق.
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