يا عيني مبيغيرش بدلته.. أبلة فاهيتا لـ لميس الحديدي: أنتِ مضيعة فلوس عمرو أديب على الألماظ

استضافت الإعلامية لميس الحديدي، الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا بعد غياب دام لأكثر من عام ونصف عن الشاشة.



وأعربت أبلة فاهيتا، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج القاهرة الآن، المذاع على قناة الحدث اليوم، مساء الإثنين، عن سعادتها باستضافة "الحديدي" لها، قائلة: "اهلا يا لميس وحشتيني.. ايه الحلاوة اللي انتي فيها دي، لترد عليها الإعلامية لميس الحديدي: عاجبك الدهبي اللي انا لبساه، انا لابسه دهبي، وانتي لابسه فضي" وهو ما دفع أبلة فاهيتا للتعليق قائلة: "دهبي ايه انا قصدي على القراريط اللي انتي لبساها – في إشارة منها للمجوهرات الذهبية والألماس التي تزين يد لميس الحديدي".



من جهتها، ردت الإعلامية لميس الحديدي على أبلة فاهيتا: "ابتدينا القر.. يا ساتر يارب.. انتي مالك ومالك الألماظ بتاعي.. خليكي انتي في البلاستيك اللي بتلبسيه"، لترد عليها أبله فاهيتا: "اخيرا عرفنا عمرو فلوسه بتروح فين.. اتاريه يا عيني مبيبدلش البدلة اللي بيطلع بيها".



وردت الإعلامية لميس الحديدي "سيبك من عمرو متوقعيش بينا.. وتعالى بقى أسالك انتي مالك صغرانه كده ومحلوه انتي شدوكي عند اي منجد"، لترد عليها أبلة فاهيتا: "منجد!.. دا الدكتور شاروبيم"؛ لتقاطعها لميس الحديدي "شاروبيم دا الدكتور بتاعي"، وهو ما دفع أبلة فاهيتا للرد عليها: "شوفتي بقى لا تعايرني ولا أعايرك المنجد شاددني وشادك".