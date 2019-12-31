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اقتصاد

توقعات هشام طلعت مصطفى أفضل مطور عقارى للسوق فى ٢٠٢٠

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:36 ص
رجل الأعمال هشام
رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى
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احمد عبد القوى
توقع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ــــ الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن تشهد السوق العقارية تحسنا واضحا خلال العام المقبل 2020.

وأرجع طلعت مصطفى، ذلك التحسن إلى المبادرة التي أعلنتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، لدعم القطاع العقاري، والبالغة قيمتها 50 مليار جنيه.

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وأضاف هشام طلعت مصطفى، فى تصريحات صحفية أن "المبادرة ستساعد على تنشيط السوق، وسيتحسن وضع السوق العقارية في 2020، مقارنة بالعام الحالي 2019، سواء من جهة الإسكان المتوسط أو فوق المتوسط".

وأكد هشام طلعت مصطفى أن مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع الصناعة ستسهم بقوة في تحفيز الصناعة المحلية وتنشيطها، كما أن تداعياتها ستصل إلى تحفيز معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات.

وكان البنك المركزى برئاسة طارق عامر، أطلق مؤخرا العديد من المبادرات التى من شأنها دعم الاقتصاد والاستثمار المصرى فى عدة قطاعات ولا سيما العقارات ودعم الإسكان والسياحة والصناعة، بالإضافة إلى دعم الشمول المالى، وذلك تنفيذا لرؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أطلق المركزي فى هذا الصدد 4 مبادرات لتنمية وتنشيط الاقتصاد بقيمة تتجاوز الـ230 مليار جنيه.

يذكر أن مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية تعتبر أكبر مطور عقارى بمصر، حيث تمتلك مشروعات الرحاب و مدينتي (والتى تعتبر أكبر مدينة تابعة لقطاع خاص بمصر وتوصف بأنها مدينة عالمية على أرض مصرية وبها مشروع بريفادو)، وكذلك مشروع الربوة وماى فير، بالإضافة إلى مشروعات فندقية عملاقة مثل فورسيزونز القاهرة وشرم الشيخ وفورسيزونز نايل سيتي وفندق كمبنسكى، كما أن لديها مشروع سيليا بالعاصمة الإدارية الجديدة.
توقعات هشام طلعت مصطفى أفضل مطور عقارى للسوق فى ٢٠٢٠
توقعات هشام طلعت مصطفى أفضل مطور عقارى للسوق فى ٢٠٢٠
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