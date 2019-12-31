توقعات هشام طلعت مصطفى أفضل مطور عقارى للسوق فى ٢٠٢٠

توقع رجل الأعمالــــ الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، أن تشهد السوق العقارية تحسنا واضحا خلال العام المقبل 2020.وأرجع، ذلك التحسن إلى المبادرة التي أعلنتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، لدعم القطاع العقاري، والبالغة قيمتها 50 مليار جنيه.

وأضاف هشام طلعت مصطفى، فى تصريحات صحفية أن "المبادرة ستساعد على تنشيط السوق، وسيتحسن وضع السوق العقارية في 2020، مقارنة بالعام الحالي 2019، سواء من جهة الإسكان المتوسط أو فوق المتوسط".

وأضاف هشام طلعت مصطفى، فى تصريحات صحفية أن "المبادرة ستساعد على تنشيط السوق، وسيتحسن وضع السوق العقارية في 2020، مقارنة بالعام الحالي 2019، سواء من جهة الإسكان المتوسط أو فوق المتوسط".

وأكد هشام طلعت مصطفى أن مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع الصناعة ستسهم بقوة في تحفيز الصناعة المحلية وتنشيطها، كما أن تداعياتها ستصل إلى تحفيز معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وزيادة الصادرات.



وكان البنك المركزى برئاسة طارق عامر، أطلق مؤخرا العديد من المبادرات التى من شأنها دعم الاقتصاد والاستثمار المصرى فى عدة قطاعات ولا سيما العقارات ودعم الإسكان والسياحة والصناعة، بالإضافة إلى دعم الشمول المالى، وذلك تنفيذا لرؤية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أطلق المركزي فى هذا الصدد 4 مبادرات لتنمية وتنشيط الاقتصاد بقيمة تتجاوز الـ230 مليار جنيه.