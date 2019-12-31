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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 09:40 ص
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
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علياء فوزى
استقرت أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 31-12-2019، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر انتشارًا في الأسواق 673 جنيهًا، وذلك وفقا لموقع "إيجيبت جولد برايس توداي" المتخصص.

ويقدم "صدى البلد" للقراء خدمة معرفة سعر الذهب بالجرام في مصر اليوم، الثلاثاء، بشكل مفصل؛ حرصًا منه على التواصل مع القراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 673 جنيهًا للجرام من دون مصنعية، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 24 سجل 769 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء ، عيار 18، نحو 577 جنيهًا، وسعر جرام الذهب اليوم عيار 14 سجل 449 جنيها.

السعر العالمي للذهب

بينما سجل السعر العالمى للذهب نحو 23920 جنيها للأوقية.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب فقد سجل 5384 جنيها.

أسعار الذهب بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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