بالصور.. انطلاق اجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ لبحث تطورات ليبيا

انطلق منذ قليل اجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة العراق، لاتخاذ موقف عربي موحد إزاء التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي والتي تهدد استقرارها والمنطقة.





ورأس وفد مصر فى الاجتماع السفير علاء رشدى مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية.





وستقدم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مذكرة شارحة لعرضها على المجلس بشأن آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والخطوات الواجب اتخاذها للتعامل مع الموقف في ضوء التدخلات التركية السافرة فى الشأن الليبي الداخلي.





ويأتي الاجتماع بطلب من مصر، حيث تلقت الأمانة العامة للجامعة مذكرة من مصر أمس طلبت فيها عقد الاجتماع لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، والتى تم تعميمها علي الدول الأعضاء، وبعد المشاورات مع العراق رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة ومصر صاحبة الدعوة تقرر عقد الاجتماع اليوم.



