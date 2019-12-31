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أخبار العالم

بالصور.. انطلاق اجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ لبحث تطورات ليبيا

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 10:56 ص
جانب من اجتماع مجلس
جانب من اجتماع مجلس الجامعة العربية
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نادر سمير
انطلق منذ قليل اجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين، برئاسة العراق، لاتخاذ موقف عربي موحد إزاء التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي والتي تهدد استقرارها والمنطقة.

ورأس وفد مصر فى الاجتماع السفير علاء رشدى مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وستقدم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية مذكرة شارحة لعرضها على المجلس بشأن آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والخطوات الواجب اتخاذها للتعامل مع الموقف في ضوء التدخلات التركية السافرة فى الشأن الليبي الداخلي.

ويأتي الاجتماع بطلب من مصر، حيث تلقت الأمانة العامة للجامعة مذكرة من مصر أمس طلبت فيها عقد الاجتماع لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، والتى تم تعميمها علي الدول الأعضاء، وبعد المشاورات مع العراق رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة ومصر صاحبة الدعوة تقرر عقد الاجتماع اليوم.

وطلبت مصر في مذكرتها بحث الأوضاع في ليبيا واحتمالات التصعيد التي تنذر بتهديد استقرار ليبيا واستقرار المنطقة وسبل تسوية الأزمة على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانبها ويحافظ على موارد الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية وسيادتها ووحدة أراضيها.
بالصور.. انطلاق اجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ لبحث تطورات ليبيا
بالصور.. انطلاق اجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ لبحث تطورات ليبيا
بالصور.. انطلاق اجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ لبحث تطورات ليبيا
بالصور.. انطلاق اجتماع مجلس الجامعة العربية الطارئ لبحث تطورات ليبيا
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