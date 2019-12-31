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رياضة

غدا.. اتحاد الكرة يفتح باب قيد الصفقات الشتوية أمام أندية الدورى

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 12:27 م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
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القسم الرياضي
قررت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة المصرى، فتح باب القيد الشتوى أمام الأندية الراغبة فى قيد لاعبين جدد لتدعيم صفوفها، وذلك اعتبارا من غد وفقا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، على أن يستمر القيد لمدة شهر كامل، وهو ما يعنى غلق الباب يوم 31 يناير الجارى.

كان اتحاد الكرة السماح للأندية قرر قيد 30 لاعبًا فى قائمة الموسم الجارى الذى انطلق 19 سبتمبر الماضى، مع عدم تقييد الأندية بقيد لاعبين من مواليد 97 فى القائمة، وترك للأندية الحرية فى قيد أى أعمار بالقائمة بشرط ألا يتخطوا الـ30 لاعبًا.

وحسم اتحاد الكرة، بشكل رسمى ونهائى، موقف اللاعبين الأجانب فى قوائم الأندية للموسم الكروى الجديد، وقرر اتحاد الكرة السماح لكل نادٍ بقيد 4 أجانب فى قائمته للموسم الجديد، بجانب لاعب خامس من فلسطين أو سوريا أو شمال إفريقيا، على أن يتم معاملته كلاعب مصرى محلى، ويحق لكل ناد إدراج اللاعبين الأجانب الخمسة فى قوائم المباريات والدفع بهم فى أى مباراة بالدورى أو الكأس.

وبخصوص الاستبدال أقر اتحاد الكرة بأحقية كل ناد فى استبدال 5 لاعبين على مدار الموسم سواء فى فترة الانتقالات الشتوية أو الصيفية، ويرفض مسئولو اتحاد الكرة المساس بالاستبدال أو زيادته لـ7 لاعبين بناء على رغبة عدد من الاندية، حيث يرى مسئولو الجبلاية أن تعديل أى بند من بنود لائحة القيد يعد اخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص كما يعرض المسابقة للبطلان فى حالة الطعن على هذا القرار.

واشترطت لجنة شئون اللاعبين أن يقوم كل ناد بسداد الديون المستحقة عليه لاتحاد الكرة قبل القيد الشتوى كشرط أساسى، على أن يتم منع أى ناد من القيد فى حالة عدم سداد مديوناته لدى اتحاد الكرة.
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