الكيلو بـ 80 جنيها.. الزراعة: الدولة تحرص على تأمين اللحوم المستوردة.. فيديو

قال الدكتور محمد فكري القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن منظومة التأمين البيطري الشامل التي نسعى لتطبيقها، تهدف للحفاظ على رؤوس الماشية وتأمينها لتعويض المربي حال أي إصابة للماشية، والمساهمة معه بجزء مالي؛ حتى يشعر بالأمان في المشروعات التي يقوم بها، ولحثه على المساهمة في النشاط مرة أخرى.



وأوضح الدكتور محمد فكري القرش، خلال حديثه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم، الثلاثاء، أن فكرة إقراض مشروع البتلو، جزء أصيل منها التأمين على رؤوس الماشية للحفاظ على المربي والأموال التي يتم استثمارها في هذا المجال من البنوك.



وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة أن نسبة استرداد الأموال في مشروع البتلو كانت مميزة جدًا تكاد تكون 100%، مما يدل على حرص المواطنين على الاستثمار في هذا المجال، ووعي المواطنين بأهمية الثروة الحيوانية، وأهمية هذا المشروع الذي تم تمويله وقيمته التي عادت بالنفع على المواطن والدولة بأكملها.



وأضاف أن معهد بحوث الصحة الحيوانية التابع للوزارة يقوم بالمساهمة مع هيئة الخدمات البيطرية بالمراجعة والتقصي النشط للفيروسات الموجودة في مصر، وعمل قاعدة بيانات بها ووضعها بمعهد الامصال واللقاحات البيطرية التابع لوزارة الزراعة



وأوضح أن معهد الأمصال واللقاحات يقوم بدوره وينتج أمصال ولقاحات قادرة على حماية الثروة الحيوانية من الأمراض، وهذا كان له دور كبير في تحسين الانتاجية.



وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إلى أن معهد الأمصال واللقاحات أصبح مصدرا للقاحات لأفريقيا والعديد من الدول العربية، لافتا إلى أن الدولة تحرص على تأمين اللحوم التي يتم استيرادها من الخارج وألا تكون مصدرا للعدوى والإصابة، وهناك حرص على تطوير المحاجر وفكرة الحجر الصحي.



وشدد على أنه رغم النجاحات التي حققتها الدولة في مجال الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي بتوجيهات الرئيس، إلا أن الوزارة تعكف حاليًا على إعداد خطط أكثر قابلية للتطبيق، مشيرًا إلى أن متوسط سعر اللحوم في الأسواق حاليًا من 80-100 جنيه.





