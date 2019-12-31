بمكونات من مطبخك.. 3 وصفات سحرية لـ علاج التهاب الركبتين

يعاني كثير من الأشخاص من آلام حادة في المفاصل والركبتين، ويتجه العديد إلى تناول العقاقير الطبية ولكن دون جدوى، وكشف موقع "boldsky" عن 3 مكونات طبيعية لـ علاج التهاب المفاصل والركبة، تعرف عليها من خلال السطور التالية.



- البقدونس

البقدونس واحد من أفضل العلاجات المنزلية لـ علاج آلام الركبة، وتخفيف آلام المفاصل، وذلك عن طريق غلي البقدونس في ماء ساخن، وتدليك الركبتين بالماء.



- الزنجبيل

أثبتت الدراسات أن مستخلص الزنجبيل يؤثر على تخفيف آلام الركبة في فترة زمنية قصيرة. وجدت دراسة أجريت على أشخاص مصابين بالتهاب المفاصل أن الزنجبيل ساعد في تخفيف الألم عند استخدامه بالاقتران مع وصفة طبية لعلاج التهاب المفاصل، وذلك عن طريق وضع بعض زيت الزنجبيل على ركبتيك وتدليك المنطقة المصابة.



- الكركم

هذه البهارات مفيدة لصحة العظام لأنها تحتوي على خواص مضادة للالتهابات التي تخفف من آلام الركبة والتهابها، وذلك عن طريق تحضير عجينة من الكركم مع قطرات زيت الكافور وتدليك الركبة بها.