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حوادث

إصابة ٥ أشخاص في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بقنا

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 03:33 م
صورة أرشيفية - مشاجرة
صورة أرشيفية - مشاجرة
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يوسف رجب
أسفرت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية الحلوة بنجع حمادي، عن إصابة 5 أشخاص، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم. 

تلقى اللواء شريف عبدالحميد- مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد عبدالحميد بدر، مأمور مركز شرطة نجع حمادي، بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية الحلوة.

ونتج عنها إصابة كل من: محمد أحمد محمد 17 عامًا، طالب، وعبده نبيل محمد 25 عامًا، عامل، وحسن عنتر عمر 36 عامًا، عامل، وعصام وزيري عبدالسميع، صاحب مطعم، ورجب محمد عبدالعزيز 45 عامًا، موظف، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم. 

تبين من التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت بينهم بسبب لهو الأطفال وخلافات جيرة. 

تم التحفظ على طرفي المشاجرة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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