إصابة ٥ أشخاص في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بقنا

أسفرت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية الحلوة بنجع حمادي، عن إصابة 5 أشخاص، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.





تلقى اللواء شريف عبدالحميد- مدير أمن قنا، إخطارًا من العميد عبدالحميد بدر، مأمور مركز شرطة نجع حمادي، بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص بقرية الحلوة.





ونتج عنها إصابة كل من: محمد أحمد محمد 17 عامًا، طالب، وعبده نبيل محمد 25 عامًا، عامل، وحسن عنتر عمر 36 عامًا، عامل، وعصام وزيري عبدالسميع، صاحب مطعم، ورجب محمد عبدالعزيز 45 عامًا، موظف، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.





تبين من التحريات الأولية أن المشاجرة نشبت بينهم بسبب لهو الأطفال وخلافات جيرة.



