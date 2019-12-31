نائب وزير التعليم العالي يشارك في تكريم العاملين بكلية الهندسة جامعة عين شمس

شارك الدكتور محمد ايمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، اليوم الثلاثاء"، في فعالية تحت عنوان ”اللقاء السنوي مع العاملين“ والذي يعد تقليدا سنويا لكلية الهندسة بجامعة عين شمس تحت رعاية د. محمود المتينى رئيس الجامعة، ويتم فيه تكريم جميع العاملين من الإداريين والفنيين والعمال في الكلية للجهود التي يقومون بها في تسيير العملية التعليمية والإدارية.



كما شارك في اللقاء، الدكتور ضياء عبد المجيد خليل، القائم بعمل عميد كلية الهندسة، والدكتور عمر الحسيني، وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور تامر النادي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وكافة العاملين في الكلية.



وحرص الدكتور أيمن عاشور، رغم تركه منصبه كعميد لكلية الهندسة، وتكليفه بمنصب نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، على التواجد بين العاملين والمشاركة في تكريمهم.



وخلال ”اللقاء السنوي“ أثنى الدكتور محمد أيمن عاشور على الدور الفاعل الذي تقوم به الكلية وكادرها الأكاديمي والإداري، متمنيًا من الجميع بذل مزيدًا من الجهود لاستكمال العام الدراسي على النحو المخطط له، معربا عن سعاددته لتواجده في بيته ” كلية الهندسة“، ووسط زملاءه من أعضاء التدريس والعاملين.



وأكد الدكتور محمد أيمن عاشور، أن تكريم العاملين في الكلية يعزز من الرضا الوظيفي ويساهم في تحسين الأداء الإداري والأكاديمي، لافتا إلى أن العاملين هم الضلع الثالث من مثلث الكلية الذي يتكون من "أعضاء هيئة التدريس - الطلاب - العاملون“، موجها الشكر للدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة على دعمه المستمر لكلية الهندسة، وكذلك لوكلاء الكلية ولجنة تنظيم الفعالية.



من جانبه قال الدكتور ضياء عبد المجيد خليل، إن الكلية تحرص على استمرارية هذا اللقاء السنوى، والذي يعود فكرته للدكتور أيمن عاشور، عندما كان عميدا للكلية، اعترافا من الجميع بدور كل العاملين في الكلية في نهضتها، ونجاحها.



وخلال اللقاء تم تكريم كافة العاملين المحالين للتقاعد لبلوغهم السن القانوني خلال عام ٢٠١٩، وكذلك العاملين المثاليين لعام ٢٠١٩.



وعلى هامش اللقاء السنوي، تفقد الدكتور محمد ايمن عاشور، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، ووكلاء الكلية، ورشة لوبان، للوقوف على آخر التجهيزات والاستعدادات، حيث من المقرر أن يتم افتتاحها في ٨ يناير المقبل.



وتعد ورشة لوبان من أهم ما تعمل عليه الجامعة في مجال ربط الصناعة بالتعليم، وذلك بالشراكة مع أكبر الجامعات التكنولوجية في الصين والعالم، وترغب الجامعة الصينية فى افتتاح مركز تدريب تقني تكنولوجي كبير، بكلية الهندسة جامعة عين شمس بعد أن وقع عليها الاختيار من بين جامعات مصر لتكون شريكتهم في توصيل تعليمهم التكنولوجي الراقي في الصين لداخل مصر،م ذلك في جميع مناهج الدراسات العليا بمجالات الهندسة.