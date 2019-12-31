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رياضة

برعاية الشباب والرياضة.. بروتوكول لنشر كرة اليد في المدارس

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 04:50 م
هشام نصر رئيس اتحاد
هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد
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عمرو الحلوانى
يوقع إتحاد كرة اليد، برئاسة المهندس هشام نصر، غدا، بروتوكول تعاون مع الاتحاد الرياضي المدرسي برئاسة طارق شوفي غدا في وزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وبحضور الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد .

وقال "نصر"، إن الهدف من توقيع البروتوكول هو نشر لعبة كرة اليد في المدارس حتي يتمكن النشء والبراعم الصغيرة من التعرف علي اللعبة وبالتالي زيادة قاعدة الممارسة علي المستوي المدرسي .

ووجه رئيس اتحاد شكره لوزير الرياضة علي رعايته وتشجيعه للفكرة التي ستعود بالنفع علي اللعبة بزيادة عدد الممارسين لكرة اليد في المدارس.
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