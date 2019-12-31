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حوادث

لـ سد العجز | رئيس الوزراء: مهلة 48 ساعة لنقل موظفين إلى مصلحة الشهر العقاري.. مستند

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 04:59 م
د.مصطفي مدبولي رئيس
د.مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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عمرو خليفة - جودت عيد
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ توجيهاته بسرعة تنفيذ القرار رقم 3181 لسنة 2019 باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بقانون الخدمة المدنية لنقل 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك لسد العجز الشديد في الموثقين بمصلحة الشهر العقاري، وأمهل جميع الجهات والوحدات الإدارية التي يعمل بها الموظفون الجدد 48 ساعة لتنفيذ القرار.

وصدر قرار رئيس الوزراء، بناء على عرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، الإجراءات المطلوبة لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق.

وطلب وزير العدل سرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019 باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بقانون الخدمة المدنية لنقل 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك لسد العجز الشديد في الموثقين بمصلحة الشهر العقاري، ليساهم هذا القرار في سرعة حل مشكلات التكدس بمكاتب الشهر العقاري والتوثيق، ويفسح المجال للتوسع فى عدد المكاتب على مستوى الجمهورية.

كما تم التنسيق بين وزيري العدل والاتصالات، لعقد اجتماع في منتصف الأسبوع القادم لبحث سبل دعم ميكنة مكاتب التوثيق في الفترة القليلة القادمة، وذلك بهدف سرعة الإنجاز والتخفيف على المواطنين.
لـ سد العجز | رئيس الوزراء: مهلة 48 ساعة لنقل موظفين إلى مصلحة الشهر العقاري.. مستند
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