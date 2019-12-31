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محافظات

إحالة أطباء وتمريض مستشفى كفر الزيات للتحقيق لتغيبهم عن العمل

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 05:20 م
الدكتور عبد الناصر
الدكتور عبد الناصر حميد وكيل وزارة الصحة بالغربية
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أحمد على
أجري الدكتور عبد الناصر حميد، وكيل وزارة الصحة بالغربية الجديد، اليوم جولة تفقدية مفاجئة لقطاعات وأقسام مستشفى كفرالزيات العام للوقوف على آخر تطورات سير العمل.

وكان ذلك فى إطار تطوير المنظومة الصحية وبناءً على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، وتحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية؛ حفاظًا على صالح المواطنين.

كما باشر وكيل وزارة الصحة النوبتجيات بكافة التخصصات خاصة الأقسام الحرجة والاستقبال والطوارئ والرعايات والحضانات والعمليات والتأكد من وجود مستلزمات التشغيل والأدوية والأمصال الطوارئ.

واستمع وكيل وزارة الصحة لشكاوى المرضى والمترددين برفقة الحالات كما ناقش مدير المستشفى عن أسباب المشاكل التي تعترض تقديم الخدمة.

كما وجه وكيل الوزارة بالضرورة التأكيد على إتمام إجراءات التعاقد مع أطباء التخدير والعناية من الجامعة، مشيرا إلي التواصل مع مسئولى التموين الطبي والدوائر لتوفير النواقص والمرور على الأجهزة الطبية خاصة الأشعة والمعامل وحل مشكلات الصيانة.

كما أكد وكيل الوزارة على توافر رصيد كافٍ من أكياس الدم والمشتقات، قرر مجازاة بعض الأطباء والتمريض لتغيبهم عن العمل وتحويلهم للشئون القانونية.

إحالة أطباء وتمريض مستشفى كفر الزيات للتحقيق لتغيبهم عن العمل
إحالة أطباء وتمريض مستشفى كفر الزيات للتحقيق لتغيبهم عن العمل
إحالة أطباء وتمريض مستشفى كفر الزيات للتحقيق لتغيبهم عن العمل
إحالة أطباء وتمريض مستشفى كفر الزيات للتحقيق لتغيبهم عن العمل
إحالة أطباء وتمريض مستشفى كفر الزيات للتحقيق لتغيبهم عن العمل
إحالة أطباء وتمريض مستشفى كفر الزيات للتحقيق لتغيبهم عن العمل
إحالة أطباء وتمريض مستشفى كفر الزيات للتحقيق لتغيبهم عن العمل
إحالة أطباء وتمريض مستشفى كفر الزيات للتحقيق لتغيبهم عن العمل
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