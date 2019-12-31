كرم جبر: تجديد الخطاب الديني من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع والأمن القومي

قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن قضية تجديد الخطاب الديني من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع والأمن القومي.





وأضاف جبر خلال مؤتمر الشأن العام والخطاب الديني الذي يعقد مساء اليوم بمؤسسة الأهرام بحضور عدد من القيادات الصحفية، أن الشيوخ كانوا يقضون وقتهم في المساجد ومعهم ملابسهم وأكلهم وشرابهم في نظريات جدلية ونقاشية ولا يصلوا لحل، كما ان تلك القضية تقتضي حلولا وتفتح مواضيع وجراح قديمة.





وأكد جبر أن كل من تصدى لتجديد الخطاب الديني ناله النقد مثل طه حسين وعباس العقاد ومحمد عبده ، موضحا أن هناك أسسا منها تجديد الحديث الشريف فالبعض يضعنا في اشياء ثانوية مثل ان الكعبة لا تجدد ولا يجلب لها حجارة من الغرب، وهذا ليس المقصود من تجديد الخطاب الديني.





وأوضح كرم جبر أن الخطاب الديني يتعلق بالمرأة فبعض شيوخ التطرف ينظروا لجسدها وليس عقلها وفكرها مشيرا إلى أن قضية الاستشهاد والانتحار تحتاج رأي قاطع، وأيضا قضية الأوطان والأديان.





وتتناول عدة محاور أساسية أهمها تجديد الخطاب الديني وعلاقته بالشأن العام.



