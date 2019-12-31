AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

كرم جبر: تجديد الخطاب الديني من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع والأمن القومي

الثلاثاء 31/ديسمبر/2019 - 06:19 م
الكاتب الصحفى كرم
الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
قال الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن قضية تجديد الخطاب الديني من أخطر القضايا التي تواجه المجتمع والأمن القومي.

وأضاف جبر خلال مؤتمر الشأن العام والخطاب الديني الذي يعقد مساء اليوم بمؤسسة الأهرام بحضور عدد من القيادات الصحفية، أن الشيوخ كانوا يقضون وقتهم في المساجد ومعهم ملابسهم وأكلهم وشرابهم في نظريات جدلية ونقاشية ولا يصلوا لحل، كما ان تلك القضية تقتضي حلولا وتفتح مواضيع وجراح قديمة.

وأكد جبر أن كل من تصدى لتجديد الخطاب الديني ناله النقد مثل طه حسين وعباس العقاد ومحمد عبده ، موضحا أن هناك أسسا منها تجديد الحديث الشريف فالبعض يضعنا في اشياء ثانوية مثل ان الكعبة لا تجدد ولا يجلب لها حجارة من الغرب، وهذا ليس المقصود من تجديد الخطاب الديني.

وأوضح كرم جبر أن الخطاب الديني يتعلق بالمرأة فبعض شيوخ التطرف ينظروا لجسدها وليس عقلها وفكرها مشيرا إلى أن قضية الاستشهاد والانتحار تحتاج رأي قاطع، وأيضا قضية الأوطان والأديان.

وتتناول عدة محاور أساسية أهمها تجديد الخطاب الديني وعلاقته بالشأن العام. 

وتأتي الندوة في إطار سلسلة من الندوات المتتالية التي تم عقدها ببعض المؤسسات الصحفية القومية لمناقشة قضايا الشأن العام، وتصدر في نهاية الندوة التوصيات النهائية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الأوقاف: أخطر شيء الحديث في الشأن العام باسم الدين دون دراية.. صور

أبرزها الإصلاح المالي والإداري.. كرم جبر يحدد تكليفات الهيئة الوطنية للصحافة.. فيديو

بحضور وزير الأوقاف وكرم جبر | ندوة عن الشأن العام والأمن القومي

كرم جبر: تهديد الدول أصبح ينبع من الداخل

وزير الأوقاف: نفتقد لفترات طويلة الجلوس على مائدة تتسع للحوار الوطنى الحر

بحضور وزير الإعلام.. انعقاد مؤتمر الشأن العام والأمن القومى الثاني بمؤسسة الأهرام غدا

ترشيحاتنا

جريئة ومثيرة.. كنزي عمرو دياب بإطلالة من وسط البحر على إنستجرام

هانى شاكر يدخل الأعلى مشاهدة بـ «أبويا»

رغم المخاطر | شاهد أقوى مقطع لـ تطاير الألعاب النارية في سماء سيدني بـ رأس السنة

بيان عاجل من سلطنة عمان عن السلطان قابوس .. فيديو

بسبب إطلالة رأس السنة| رانيا يوسف تثير الجدل من جديد.. شاهد

فيديوجراف| هل تتراجع أسعار البنزين والكهرباء فى 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احتفال مدينة سيدني الأسترالية بالعام الجديد يثير حالة غضب.. ما السبب؟

كيف احتفلت نيوزيلندا وأستراليا بالعام الجديد 2020.. فيديو وصور

رغم المخاطر | شاهد أقوى مقطع لـ تطاير الألعاب النارية في سماء سيدني بـ رأس السنة