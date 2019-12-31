خالد عكاشة: مصر بذلت جهودا دبلوماسية قوية وحثيثة لدعم ليبيا وشعبها ..فيديو

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر حققت الكثير وأجرت تحركات كثيرة في الأسابيع الأخيرة؛ من أجل حل الأزمة الليبية ودعم الشعب والوطن الليبي، وحفاظا على وحدة أراضيه ووصولها إلى مستوى من الأمن جدير بها ولا نتأثر سلبا بمخططات جعل ليبيا بؤرة جديدة للإرهاب.





وأضاف خالد عكاشة، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر بذلت جهودا دبلوماسية قوية وحثيثة ومتتالية على مدار الساعة لدعم ليبيا وشعبها.





وتابع خالد عكاشة، "جامعة الدول العربية تنعقد بدعوة من مصر لدعم ليبيا ومناقشة الأزمة الليبية ومصر تدرك السيناريوهات المتوقعة التي تحاول الأطراف الأخرى تصدير الأزمة والاحتقان إلى المنطقة".





وأكمل خالد عكاشة "موقف مصر سياسي جامع للدول العربية وكنا في احتياج له للتأكيد على وحدة الموقف العربي وصياغة محطة من محطات العمل السياسي والدبلوماسي".