غيابات بالجملة.. 6 مستبعدين من قائمة الأهلي لمواجهة المقاصة

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قائمة الفريق لمواجهة مصر المقاصة، في المباراة التي تجمعهما غدا الأربعاء، ضمن الأسبوع الـ 11 من بطولة الدوري الممتاز .





وتضمنت القائمة :

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير.





خط الدفاع: أحمد فتحي، ومحمد هاني، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وعلي معلول.





خط الوسط: أليو ديانج، وعمرو السولية، وحسام عاشور، ووليد سليمان، ومحمد مجدي «أفشة»، وأحمد الشيخ، وجيرالدو دا كوستا.





خط الهجوم: مروان محسن، ووليد أزارو، وصلاح محسن.





ويغيب عن قائمة النادي الأهلي عن لقاء الغد كل من حسين الشحات لتعرضه لإجهاد في العضلة الضامة، وسعد سمير لتعرضه لإصابة بقطع في وتر أكيلس، وشريف إكرامي لتعرضه لإجهاد في العضلة السمانة، بالإضافة إلى غياب أيمن أشرف بسبب إيقافه لتراكم البطاقات الصفراء عليه عقب حصوله على البطاقة الثالثة في مواجهة الاتحاد السكندري .





ويغيب أيضا محمود وحيد و جونيور أجايي لإصابات مختلفة ليصبح علي معلول ظهيرا وحيدا في القائمة.