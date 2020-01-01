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تكنولوجيا

منعاً للإحراج.. إزاى تعرف مواعيد أعياد ميلاد أصحابك على فيسبوك

الأربعاء 01/يناير/2020 - 04:10 ص
صدى البلد
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كريم جمال
هى واحدة من أكثر المشاكل إحراجًا للكثير منا حينما ننسى تاريخ عيد ميلاد أحد الأقارب أو الأصدقاء، وهنا تكمن ميزة فيسبوك الذى يذكرنا من وقت لآخر بأعياد ميلاد قائمة الأصدقاء لدينا.

إلا أنه أحيانًا لا يظهر فيسبوك مناسبات أعياد الميلاد فى وقتها، لذلك عليك القيام بها يدويًا مرة واحدة، لتظهر بعد ذلك التواريخ فى وقتها ذاتيًا.

وبحسب businessinsider، يمكنك القيام بالمهمة عن الطريق الذهاب إلى Events، اذا كنت تستخدم فيسبوك من متصفح الكمبيوتر العادى، ومن ثم خيار Birthdays.

أما اذا كنت تستخدم التطبيق عبر هاتفك الذكى، اختار القائمة ثم Events، وبالتصفح للأسفل والأعلى ستظهر تواريخ أعياد ميلاد أصدقائك.

ولن تستغرق الطريقتين سوى دقيقة واحدة، وتتفادى أى إحراج مع أقاربك أو أصدقائك.
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