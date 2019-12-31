جماهير النصر تكشف عن تجهيز تيفو قبل مباراة السوبر ضد التعاون

كشفت جماهير نادي النصر السعودي " التيفو" الذي يجهزونه لمباراة السوبر السعودي امام النصر يوم السبت المقبل في ملعب الملك عبد الله الدولي.



و كان النصر نجح في حصد لقب الدوري السعودي الموسم الماضي بعد صراع شرس مع الهلال وصل الامتار الاخيرة من عمر المسابقة، بينما حصل التعاون على كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على الاتحاد بنتيجة 2/0 في مباراة كانت مثيرة.



و تعول جماهير النصر على مهاجمهم النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي أحرز العديد من الأهداف خلال الموسم المنقضي و ساهم بشكل كبير في إحراز لقب الدوري بعد التأخر في النقاط بالبداية امام الهلال الذي توج بدوري أبطال آسيا.