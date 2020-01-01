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شيماء سيف توضح تعاملاتها مع الناس خلف الكاميرا | شاهد

الأربعاء 01/يناير/2020 - 01:54 ص
شيماء سيف
شيماء سيف
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محمد حليم قنديل
قالت الفنانة شيماء سيف، إنها تقيس نجاحها من خلال رد فعل الناس فى الشارع المصرى.

وأضافت شيماء سيف، خلال حوارها التلفزيوني فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أنها لم تنتظر أن أحد يضعها فى مكان معين فى السينما المصرية.

وتابعت شيماء سيف، أنها تتعامل بطبيعتها أمام الكاميرا كما تكون خلف الكاميرا وأنها طبيعية فى كل حالاتها.

وأشارت شيماء سيف إلى أن عام 2019 شهدت خلاله الكثير من الأحداث أهمها زواجها ونجاحها الفنى فى بعض الأعمال.

وتابعت شيماء سيف، أنه فى عام 2019 قامت بتقديم العديد من الأعمال الفنية منها، مسلسل الزوجة 18 ومسلسل بدل الحدوتة تلاتة.
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